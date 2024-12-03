По словам главы государства, там неплохие оборонительные результаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Активизация есть: к чему готовятся россияне на Запорожском направлении

Какова ситуация в Запорожской области

Сырский доложил об общей ситуации на фронте и защите наших позиций, а также действиях украинских подразделений в районах проведения Курской операции.

Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении,

– сообщил Зеленский.

При этом сложнее всего на Кураховском и Покровском направлениях.

"Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории. Также важно, что уже приступают к выполнению своих задач недавно назначенные командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол. Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это прямо будет влиять на повышение боеспособности Вооруженных Сил Украины", – подытожил президент Украины.

Напомним, что в ЦПД ранее заявляли, что россияне готовятся к "определенным действиям" в Запорожской области. Но пока у врага нет сил для наступления на само Запорожье.

"Важно не путать Запорожскую область и Запорожье... Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть", – заметил глава ЦПД Андрей Коваленко.