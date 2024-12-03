За словами глави держави, там непогані оборонні результати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Яка ситуація на Запоріжжі

Сирський доповів про загальну ситуацію на фронті та захист наших позицій, а також дії українських підрозділів у районах проведення Курської операції.

Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку,

– повідомив Зеленський.

При цьому найскладніше на Курахівському та Покровському напрямках.

"Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території. Також важливо, що вже приступають до виконання своїх завдань нещодавно призначені командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол. Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України", – підсумував президент України.

Нагадаємо, що у ЦПД раніше заявляли, що росіяни готуються до "певних дій" в Запорізькій області. Але наразі ворог немає сил для наступу на саме Запоріжжя.

"Важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя… Це зовсім інший масштаб по ресурсах і живій силі, ніж у ворога зараз є", – зауважив глава ЦПД Андрій Коваленко.