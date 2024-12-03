Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Що насправді відбувається на Запорізькому напрямку

Андрій Коваленко наголошує, що говорячи про Запорізький напрямок і підготовку дій ворога на ньому, важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя.

Він зауважив, що Сили оборони готові до дії, які планують росіяни на Запоріжжі.

Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Це зовсім інший масштаб по ресурсам і живій силі, ніж у ворога зараз є,

– наголошує він.

Очільник ЦПД засмучений тим, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Коваленко закликає не робити цього. Водночас такі дії з боку росіян є зрозумілими, адже триває інформаційна війна.

Що зараз відбувається на Запоріжжі: дивіться карту

Зауважимо, після атаки 28 листопада Андрій Коваленко зазначав, що у росіян є ресурс на комбіновані масовані атаки до кінця зими. Стратегію вони не планували змінювати, роблячи запаси. Проте Україна буде відбиватися.