Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
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Что на самом деле происходит на Запорожском направлении
Андрей Коваленко отмечает, что говоря о Запорожском направлении и подготовке действий врага на нем, важно не путать Запорожскую область и Запорожье.
Он заметил, что Силы обороны готовы к действию, которые планируют россияне на Запорожье.
Но сил для наступления на сам город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть,
– отмечает он.
Глава ЦПД расстроен тем, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и перекручивают слова других военных. Коваленко призывает не делать этого. В то же время такие действия со стороны россиян понятны, ведь продолжается информационная война.
Что сейчас происходит в Запорожье: смотрите карту
Заметим, после атаки 28 ноября Андрей Коваленко отмечал, что у россиян есть ресурс на комбинированные массированные атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Однако Украина будет отбиваться.