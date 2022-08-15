О чем говорили на заседании Ставки главнокомандующего: Зеленский рассказал детали

Президент Владимир Зеленский 15 августа провел заседание Ставки главнокомандующего. Глава государства приоткрыл детали встречи.

Украина делает все возможное для того, чтобы максимально эффективно противодействовать российским оккупантам на всех направлениях и уровнях. Враг очень подлый и не собирается отказываться от своих преступных замыслов, несмотря на провал многих планов, поэтому нам крайне необходима слаженность и единство всех институтов.

Читайте также В Стамбуле россияне заявляли, что готовы вывести войска на позиции 23 февраля, – Арестович

О чем говорили на заседании Ставки главнокомандующего

В своем традиционном обращении к украинцам Владимир Зеленский сообщил, что главным объектом обсуждений была военно-стратегическая обстановка. Первыми о ней сообщали глава ГУР МОУ Кирилл Буданов и руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Также данные о ситуации на поле боя, поддержке партнеров и других направлениях работы по противодействию оккупантам сообщали Виктор Хоренко, Валерий Залужный, Сергей Шаптала, Денис Монастырский, Алексей Данилов, Андрей Ермак и Алексей Резников

Также рассмотрели – из того, о чем можно говорить публично, – вопросы обеспечения наших военных оружием и боеприпасами и статус выполнения предыдущих решений Ставки. Все они должны выполняться на 100%, ответственность за это – персональная,

– сказал Зеленский.

Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам