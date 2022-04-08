Об этом заявил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, "трупожор" Иващенко тонет во лжи.

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Сколько осталось людей в Мариуполе

Иващенко утверждает, что сейчас в городе – 300 тысяч человек, а до войны было 600 тысяч. Эти данные ложные.

Как утверждает господин Андрющенко, летом 2021 года на основе данных биллинга мобильных операторов оказалось, что в городе проживало 540 тысяч человек. Уже в феврале, еще до начала войны, в Мариуполе оставалось 450 тысяч.

Многие люди смогли эвакуироваться

В первые дни войны из города выехало около 100 тысяч человек (эвакуация и самостоятельный выезд).

(эвакуация и самостоятельный выезд). Во время блокады из Мариуполя вырвались около 200 тысяч человек ("полузеленые коридоры").

("полузеленые коридоры"). Оккупанты принудительно вывезли около 40 тысяч человек (количество растет).

(количество растет). Официально за время блокады погибло 5 тысяч гражданских.

Итак, в Мариуполе сейчас остается от 100 до 130 тысяч человек.

Где Костя "Трупожор" и соучастник убийства мариупольцев увидел 300 тысяч человек – сказать трудно. Видимо, в тех самых мечтах о власти, где в городе всего 25 процентов невозобновляемого жилого фонда, – пишет Петр Андрющенко.

По его словам, ложь и манипуляция – это непременная часть жизни депутатов из ОПЗЖ, россиян и коллаборантов.

Напомним, российские оккупанты уже более чем месяц пытаются взять Мариуполь, но украинские защитники достойно и отважно защищаются. Недавно волонтеры даже смогли доставить помощь защитникам Мариуполя. Хоть город находится в осаде.

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