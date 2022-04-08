Про це заявив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, "трупожер" Іващенко тоне в брехні.

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Скільки залишилося людей в Маріуполі

Іващенко стверджує, що зараз у місті – 300 тисяч людей, а до війни було 600 тисяч. Ці дані взагалі неправдиві.

Як стверджує пан Андрющенко, влітку 2021 року на основі даних білінгу мобільних операторів виявилося, що в місті проживало 540 тисяч людей. Вже в лютому, ще до початку війни, в Маріуполі залишалося 450 тисяч.

Багато людей змогли евакуюватися

В перші дні війни з міста виїхало близько 100 тисяч людей (евакуація та самостійний виїзд).

(евакуація та самостійний виїзд). Під час блокади з Маріуполя вирвалися близько 200 тисяч людей ("напівзелені коридори").

("напівзелені коридори"). Окупанти примусово вивезли близько 40 тисяч людей (кількість зростає).

(кількість зростає). Офіційно за час блокади загинуло 5 тисяч цивільних.

Отож, в Маріуполі зараз залишається від 100 до 130 тисяч людей.

Де Костя "Трупожер" і співучасник вбивства маріупольців побачив 300 тисяч людей – сказати важко. Мабуть, в тих самих мріях про владу, де в місті всього 25 відсотків невідновлюваного житлового фонду, – пише Петро Андрющенко.

За його словами, брехня та маніпуляція – це неодмінна частина життя депутатів із ОПЗЖ, росіян та колаборантів.

Нагадаємо, російські окупанти вже більш ніж місяць намагаються взяти Маріуполь, але українські захисники гідно й відважно захищаються. Нещодавно волонтери навіть змогли доставити допомогу оборонцям Маріуполя. Хоч місто перебуває в облозі.

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