Про це заявив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, "трупожер" Іващенко тоне в брехні.
Важливо Розвалив, обікрав, зрадив: біографія зрадника-"мера" Маріуполя Іващенка
Скільки залишилося людей в Маріуполі
Іващенко стверджує, що зараз у місті – 300 тисяч людей, а до війни було 600 тисяч. Ці дані взагалі неправдиві.
Як стверджує пан Андрющенко, влітку 2021 року на основі даних білінгу мобільних операторів виявилося, що в місті проживало 540 тисяч людей. Вже в лютому, ще до початку війни, в Маріуполі залишалося 450 тисяч.
Багато людей змогли евакуюватися
- В перші дні війни з міста виїхало близько 100 тисяч людей (евакуація та самостійний виїзд).
- Під час блокади з Маріуполя вирвалися близько 200 тисяч людей ("напівзелені коридори").
- Окупанти примусово вивезли близько 40 тисяч людей (кількість зростає).
- Офіційно за час блокади загинуло 5 тисяч цивільних.
Отож, в Маріуполі зараз залишається від 100 до 130 тисяч людей.
Де Костя "Трупожер" і співучасник вбивства маріупольців побачив 300 тисяч людей – сказати важко. Мабуть, в тих самих мріях про владу, де в місті всього 25 відсотків невідновлюваного житлового фонду, – пише Петро Андрющенко.
За його словами, брехня та маніпуляція – це неодмінна частина життя депутатів із ОПЗЖ, росіян та колаборантів.
Нагадаємо, російські окупанти вже більш ніж місяць намагаються взяти Маріуполь, але українські захисники гідно й відважно захищаються. Нещодавно волонтери навіть змогли доставити допомогу оборонцям Маріуполя. Хоч місто перебуває в облозі.
Цікаво – військовий експерт про те, навіщо Росії Маріуполь: дивіться відео