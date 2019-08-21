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      Ставлю на Притулу, – журналист сказал, кто может стать следующим президентом

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      Кто может стать следующим президентом
      Кто может стать следующим президентом / facebook/serhiyprytula

      Пока неизвестно, кто может стать следующим президентом Украины после каденции Владимира Зеленского. Однако это будет человек, который будет критиковать власть и пообещает сделать всех украинцев счастливее.

      Такое мнение высказал руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко.

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      "Сейчас его (кандидата на следующие президентские выборы – 24 канал) нет – ниша занята. Это будет тот, кто будет критиковать власть, которая не смогла подарить украинцам счастья, сейчас и уже", – пояснил эксперт.

      По его словам, оружием XXI века является стеб, и этот метод использовала команда Владимира Зеленского.

      Зачем людей убивать как Кеннеди, вы постебитесь над ним, сделайте его никем и все. Собственно так сделала команда Зеленского,
      – отметил Бобыренко.

      На слова эксперта Денис Бигус в шутку сказал: "Застебать Зеленского задача не из простых. Ставлю на Притулу".

      К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что он идет в президенты Украины только на один срок, который продлится пять лет.

      Кто такой Сергей Притула?
      Популярный телеведущий, основатель юмористического проекта "Вар'яти-шоу" и волонтер. На парламентских выборах 2019 года был кандидатом в народные депутаты от партии "Голос". Однако к Верхонои Раду не попал, потому что партия Вакарчука набрала меньше 6% и место Притулы оказалось непроходным.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Сергей Притула
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