Ставлю на Притулу, – журналіст сказав, хто може стати наступним президентом

Наразі невідомо, хто може стати наступним президентом України після каденції Володимира Зеленського. Однак це буде людина, яка критикуватиме владу і пообіцяє зробити всіх українців щасливішими.

Таку думку висловив керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Аліса Юрченко.

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"Наразі його (кандидата на наступні президентські вибори, – 24 канал) немає – ніша зайнята. Це буде той, хто критикуватиме владу, яка не змогла подарувати українцям щастя, зараз і вже", – пояснив експерт.

За його словами, зброєю XXI століття є стьоб, і цей метод використала команда Володимира Зеленського.

Навіщо людей вбивати як Кеннеді, ви постібіться з нього, зробіть його ніким і все. Власне так зробила команда Зеленського,

– зазначив Бобиренко.

На слова експерта Денис Бігус жартома сказав: "Застібати Зеленського завдання не з простих. Ставлю на Притулу".

До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що він іде у президенти України лише на один термін, що триватиме п'ять років.

Хто такий Сергій Притула? Популярний телеведучий, засновник гумористичного проекту "Вар'яти-шоу" та волонтер. На парламентських виборах 2019 року був кандидатом у народні депутати від партії "Голос". Однак до Верхоної Ради не потрапив, бо партія Вакарчука набрала менше 6% і місце Притули виявилося непрохідним.