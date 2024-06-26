Стефан Романив также был председателем комиссии по признанию Голодомора геноцидом против украинского народа, председателем провода Организации украинских националистов, официальным представителем Торгово-промышленной палаты Украины в Австралии.

Читайте также Без отца остались пятеро детей: на войне погиб защитник из Хмельницкой области

Стефан Романив умер в Польше

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев умер в Варшаве – по дороге в Австралию из Литвы, где состоялось учредительное собрание Антиимперского Блока Народов.

Известие о смерти Стефана Романива прокомментировали в частности в Министерстве иностранных дел.

От нас ушел светлый человек, человек-легенда, который сделал весомый вклад в дело международного признания Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов,

– написали в ведомстве.

Самоотверженная деятельность Стефана Романова по сплочению украинцев по всему миру навсегда останется образцом для подражания.

Это, безусловно, тяжелая потеря не только для украинской общины в Австралии, но и для всей украинской всемирной общины. Жизнь господина Стефана является образцом горячей любви к Украине и ее народу, крепкой и неподкупной Веры в Победу нашего государства,

– сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко также написал, что со смертью Стефана Романова страна потеряла "большого патриота Украины, настоящего лидера не только украинской общины Австралии, но и всего мирового украинства".