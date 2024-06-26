Стефан Романів також був головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, головою проводу Організації українських націоналістів (бандерівців), офіційним представником Торгово-промислової палати України в Австралії.

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Стефан Романів помер у Польщі

Віцепрезидент Світового конгресу українців помер у Варшаві – по дорозі до Австралії з Литви, де відбулися установчі збори Антиімперського Блоку Народів.

Звістку про смерть Стефана Романіва прокоментували зокрема у Міністерстві закордонних справ.

Від нас пішла світла людина, людина-легенда, яка зробила вагомий внесок у справу міжнародного визнання Голодомору в Україні 1932 – 1933 років,

– написали у відомстві.

Самовіддана діяльність Стефана Романіва зі згуртування українців по всьому світу назавжди залишатиметься зразком для наслідування.

Це, безумовно, тяжка втрата не лише для української громади в Австралії, а й для усієї української всесвітньої спільноти. Життя пана Стефана є зразком палкої любові до України та її народу, міцної і непідкупної Віри в Перемогу нашої Держави,

– сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко також написав, що зі смертю Стефана Романіва країна втратила "великого патріота України, справжнього лідера не лише української громади Австралії, а й усього світового українства".