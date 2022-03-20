Об этом Стефанчук рассказал во время специального заседания на тему "Ситуация в Украине" в рамках 144-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Индонезии.

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В рамках мероприятия он обратился к народным депутатам со всех уголков мира с призывом действовать более решительно для сдерживания российской агрессии.

Руслан Стефанчук поблагодарил международное сообщество за помощь, солидарность с Украиной и оказанную поддержку. В то же время, по словам главы парламента Украины, тот факт, что война продолжается уже четвертую неделю, свидетельствует о том, что принятых мер недостаточно.

Мы призываем вас мобилизовать потенциал ваших депутатов национальных парламентов, чтобы остановить Россию, покончить со смертью и разрушениями и прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей,

– подчеркнул Стефанчук.

Глава Верховной Рады поставил в пример Латвию, Литву и Эстонию, которые на этой неделе приняли решение с призывом о закрытии неба над Украиной.

"Вы также можете призвать свои правительства создать запрещенную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности", – добавил глава украинского парламента.

Глава Парламента Украины выразил надежду, что Межпарламентский союз озвучит свою принципиальную позицию против грубого нарушения Россией международного права.

Обратите внимание! 16 марта 2022 года Международный суд ООН в Гааге удовлетворил требование Украины о прекращении военного вторжения России в Украину.

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