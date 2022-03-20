Про це Стефанчук розповів під час спеціального засідання на тему "Ситуація в Україні" у межах 144-ої Асамблеї Міжпарламентського союзу, що відбувається в Індонезії.

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У межах заходу він звернувся до народних депутатів з усіх куточків світу із закликом діяти більш рішуче для стримування російської агресії.

Руслан Стефанчук подякував міжнародній спільноті за допомогу, солідарність з Україною й надану підтримку. Водночас, за словами очільника парламенту України, той факт, що війна триває вже четвертий тиждень, свідчить про те, що вжитих заходів недостатньо.

Ми закликаємо вас мобілізувати потенціал депутатів ваших національних парламентів, щоби зупинити Росію, покінчити зі смертю та руйнуваннями та припинити воєнні злочини російських окупантів проти українських громадян, жінок і дітей,

– наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради поставив за приклад Латвію, Литву та Естонію, які цього тижня прийняли рішення із закликом про закриття неба над Україною.

"Ви також можете закликати свої уряди створити заборонену для польотів зону над Україною. Ви повинні зробити це заради мільйонів людей в Україні, заради європейської та світової безпеки", – додав очільник українського парламенту.

Голова Парламенту України висловив сподівання, що Міжпарламентський союз озвучить свою принципову позицію проти грубого порушення Росією міжнародного права.

Зверніть увагу! 16 березня 2022 року Міжнародний суд ООН у Гаазі задовольнив вимогу України щодо зупинення військового вторгнення Росії в Україну.