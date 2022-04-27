Стефанчук призвал парламент Румынии признать геноцид украинского народа

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с делегацией Румынии во главе с премьер-министром Николае-Ионелем Чуке. Он призвал румынский парламент признать геноцид украинцев.

Делегация прибыла в Киев. В ходе встречи также обсудили предоставление военной помощи для Украины, экономическую безопасность и послевоенную реконструкцию.

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Стефанчук призвал парламент Румынии признать геноцид украинцев

Стефанчук рассказал, что 26 апреля встретился в Киеве с делегацией Румынии.

Обсудили вопросы предоставления Украине тяжелого вооружения, поддержки украинского экспорта и послевоенной реконструкции. Призвал Парламент Румынии признать геноцид украинского народа,

– отметил председатель ВР.

Стефанчук поблагодарил премьера Румынии Николае-Ионеля Чуке и Председателя Палаты депутатов Парламента Марчела Чолака за то, что в такое непростое время они находятся рядом. Он подытожил, что Украина очень ценит практическую помощь партнеров.

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