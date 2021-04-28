Вскоре в Украине презентуют программу RBM-Results-Based Management. По словам первого вице-спикера Рулана Стефанчука – это ИТ-программа управления страной, которой может пользоваться как президент, так и другие государственные управленцы.

По словам Стефанчука, каждый будет иметь свой уровень доступа. Президент будет прорабатывать те программы, которые его интересуют.

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Президент будет видеть, кто и что выполнил или не выполнил

Каждый день президент заходит в определенную национальную программу и видит в процентах – кто что выполнил, кто не выполнил. Каждый день ему будет приходить – виноват Петров, Иванов или Сидоров, ему надо перезвонить или отправить гневное SMS,

– сказал Стефанчук

В RBM будет также доступен рейтинг министров. Таким образом, подчеркнул Стефанчук, решение относительно того или иного чиновника будут принимать с учетом его эффективности.

Уже понятно, кто из министров работает эффективно

"Провалил 2-3 проекта – вопрос о твоем пребывании в должности стоять не должен. Это честно", – добавил вице-спикер.

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Предварительные результаты работы программы, уверяет политик, уже дали понять, какие министры справляются с поставленным объемом работ, а какие не очень.