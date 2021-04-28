Незабаром в Україні презентують програму RBM – Results-Based Management. За словами першого віцеспікера Рулана Стефанчука – це ІТ-програма управління країною, якою може користуватись, як президент, так і інші державні управлінці.

За словами Стефанчука, кожен матиме свій рівень доступу. Президент опрацьовуватиме ті програми, якій ого цікавлять.

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Президент бачитиме, хто і що виконав або не виконав

Кожен день президент заходить у певну національну програму і бачить у відсотках – хто що виконав, хто не виконав. Кожен день йому буде приходити – винен Петров, Іванов чи Сидоров, йому треба передзвонити або відправити гнівне SMS,

– сказав Стефанчук

У RBM буде також доступний рейтинг міністрів. Таким чином, наголосив Стефанчук, рішення щодо того чи іншого урядовця ухвалюватимуть з врахуванням його ефективності.

Уже зрозуміло, хто з міністрів працює ефективно

"Провалив 2 – 3 проєкти – питання про твоє перебування на посаді стояти не повинно. Це чесно",– додав віцеспікер.

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Попередні результати роботи програми, запевняє політик, уже дали зрозуміти, які міністри справляються з поставленим обсягом робіт, а які не дуже.