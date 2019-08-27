Стефанчук назвал условия для перехода Рады на сенсорное голосование

Чтобы Верховная Рада перешла на голосование с помощью сенсорной кнопки, нужно соответствующее техническое и юридическое обеспечение. То есть, должны быть техническое обеспечение возможности только индивидуального голосования, а именно сенсорное голосование должно быть в регламенте Рады. пока ничего из этого нет.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать изменения в Конституцию о том, что "кнопкодавство" или пропуск депутатами трети пленарных заседаний будут караться потерей депутатского мандата, рассказал во время своего общения с журналистами Руслан Стефанчук.

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По его словам, после обеспечения юридической стороны важным аспектом остается обеспечение технической стороны этого вопроса.

Когда на пороге 21 век, а в каждом телефоне есть возможность идентификации, а Верховная Рада работает на аппаратуре – я уже давно не видел таких больших мониторов с дискетками. К тому же, там программное обеспечение 2002 года,

– заявил представитель президента в парламенте.

Он также рассказал, что вместе с Дмитрием Разумковым ходил и смотрел, как в целом функционирует система и не будет ли каких-то сбоев.

"Мы не являемся специалистами в технической сфере, но посмотрели на эту систему и понимаем однозначно, этот подход надо менять. Мы последовательные сторонники нормальных технических изменений. Мы даже создаем отдельный комитет по вопросам цифровой трансформации. Это отразится и на работе Верховной Рады", – подчеркнул Стефанчук.

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Впрочем, отметил он, кнопка для индивидуального голосования должна иметь техническую гарантию. К тому же, должна быть соответствующая юридическая гарантия – это вопрос должен быть прописан в процедуре регламента Верховной Рады.

"Когда мы увидим соответствие этих двух требований, то мы только за. Однако пока мы не видим ни того, ни другого. Поэтому у нас возникает сомнение в целесообразности, возможности и доброй воли на введение этого", – резюмировал Руслан Стефанчук.

О каких нововведениях идет речь?​

В 2012 году уже была попытка внедрить и контролировать персональное голосование депутатов Верховной Рады. Тогда парламент принял закон, обязывающий депутатов ставить личную подпись перед началом заседания парламента. Также предусматривал обязательное голосование депутата, даже если он "воздержался".



Систему "Рада-3" установили в 2002 году. В 2008 году ее модернизировали, предусмотрев голосование с помощью сенсорной кнопки, но ее так и не ввели в эксплуатацию. К слову, при тестировании "Рады-3" выяснилось, что есть возможность обмануть ее с помощью телефона или зубочистки.



Сейчас парламентариям в пределах системы "Рада 4" предлагают ввести обновленную сенсорную кнопку. Она должна работать по другому принципу – не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца.