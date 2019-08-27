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      Стефанчук назвав умови для переходу Ради на сенсорне голосування

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      Стефанчук: поки немає ні технічного, ні юридичного забезпечення для сенсорного голосування
      Стефанчук: поки немає ні технічного, ні юридичного забезпечення для сенсорного голосування / ukrinform.ua

      Аби Верховна Рада перейшла на голосування за допомогою сенсорної кнопки, потрібне відповідне технічне і юридичне забезпечення. Тобто, повинні бути технічне забезпечення можливості лише індивідуального голосування, а саме сенсорне голосування повинне бути у регламенті Ради. поки нічого з цього немає.

      Президент України Володимир Зеленський має намір ініціювати зміни до Конституції про те, що "кнопкодавство" або пропуск депутатами третини пленарних засідань каратимуться втратою депутатського мандату, розповів під час свого спілкування з журналістами Руслан Стефанчук.

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      З його слів, після забезпечення юридичної сторони важливим аспектом залишається забезпечення технічної сторони цього питання.

      Коли на порозі 21 століття, а у кожному телефоні є можливість ідентифікації, а Верховна Рада працює на апаратурі – я вже давно не бачив таких великих моніторів з дискетками. До того ж, там програмне забезпечення 2002 року,
      – заявив представник президента у парламенті.

      Він також розповів, що разом з Дмитром Разумковим ходив і переглядав, як загалом функціонує система і чи не буде якихось збоїв.

      "Ми не є фахівцями у технічній сфері, але подивилися на цю систему і розуміємо: однозначно, цей підхід треба міняти. Ми послідовні прихильники нормальних технічних змін. Ми навіть створюємо окремий комітет з питань цифрової трансформації. Це відіб'ється і на роботі Верховної Ради", – підкреслив Стефанчук.

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      Втім, наголосив він, кнопка для індивідуального голосування повинна мати технічну гарантію. До того ж, повинна бути відповідна юридична гарантія – це питання повинне бути прописаним у процедурі регламенту Верховної Ради.

      "Коли ми побачимо відповідність цих двох вимог, то ми тільки за. Однак поки ми не бачимо ні першого, ні другого. Тому у нас виникає сумнів щодо доцільності, можливості і доброї волі на введення цього", – резюмував Руслан Стефанчук.

      Про які нововведення йдеться?У 2012 році вже була спроба впровадити і контролювати персональне голосування депутатів Верховної Ради. Тоді парламент прийняв закон, який зобов'язує депутатів ставити особистий підпис перед початком засідання парламенту. Також передбачав обов'язкове голосування депутата, навіть якщо він "утримався".

      Систему "Рада-3" встановили у​ 2002 році. У 2008 році її модернізували, передбачивши голосування за допомогою сенсорної кнопки, але її так і не ввели в експлуатацію. До слова, при тестуванні "Ради-3" з’ясувалось, що є можливість обдурити її за допомогою телефону або зубочистки.

      Нині парламентаріям у межах системи "Рада 4" пропонують увести оновлену сенсорну кнопку. Вона має працювати за іншим принципом – не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Володимир Зеленський Руслан Стефанчук Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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