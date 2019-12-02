Стефанчук объяснил, почему не будут проводить референдум относительно рынка земли

Украинцы согласились с открытием рынка земли, когда проголосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского.

Этот пункт был частью его предвыборной программы, сказал на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает "Интерфакс".

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Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании, поддержав Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта было ему предоставлен,

– заявил Стефанчук.

В то же время, по словам первого вице-спикера, он лично подал поправки в законопроект ко второму чтению, которые сделают невозможным продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.



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Что известно о законопроекте о рынке земли: коротко

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

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В проект закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)

– не более 8% земли в области,

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.



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