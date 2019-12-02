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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Стефанчук объяснил, почему не будут проводить референдум относительно рынка земли

      19 Читати новину українською
      Рынок земли в Украине / ua.news

      Украинцы согласились с открытием рынка земли, когда проголосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского.

      Этот пункт был частью его предвыборной программы, сказал на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает "Интерфакс".

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      Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании, поддержав Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта было ему предоставлен,
      – заявил Стефанчук.

      В то же время, по словам первого вице-спикера, он лично подал поправки в законопроект ко второму чтению, которые сделают невозможным продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.

      ринок землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

      Что известно о законопроекте о рынке земли: коротко

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

      К теме: ЕС не требует от Украины разрешить иностранцам покупать землю, – посол ЕС Маасикас

      В проект закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)
      не более 8% земли в области,
      не более 0,5% земли в стране в целом.

      Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

      ринок зеилі зеленський
      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

      Смотрите видео: Что думают киевляне о внедрении рынка земли

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Рынок земли Слуга народа Руслан Стефанчук
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