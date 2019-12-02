Стефанчук пояснив, чому не будуть проводити референдум щодо ринку землі

Українці погодилися з відкриттям ринку землі, коли проголосували на президентських виборах за Володимира Зеленського.

Цей пункт був частиною його передвиборчої програми, сказав на погоджувальній раді керівників фракцій і груп Верховної Ради перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє "Інтерфакс".

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З огляду на 73% громадян України, які взяли участь в голосуванні, підтримавши Володимира Зеленського, ми можемо говорити про те, що мандат довіри на реалізацію цього пункту було йому надано,

– заявив Стефанчук.

У той же час, за словами першого віце-спікера, він особисто подав правки до законопроєкту до другого читання, які унеможливлять продаж сільськогосподарської землі іноземним фізичним і юридичним особам без проведення всеукраїнського референдуму.



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

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У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 канал

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