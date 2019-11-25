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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Як українці оцінюють перші кроки команди Зеленського: мир на Донбасі та ринок землі

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      Чи не вперше за історію незалежності українці так високо оцінили чесність виборів та залишилися вірні своєму вибору. Більшість задовольняють перші кроки Зеленського і його команди. Щоправда, багато кого не влаштовує робота парламенту. Такі результати свіжого соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології.

      Більшість українців вважає, що зробили правильний вибір на президентських виборах і позитивно оцінюють перші кроки команди Зеленського та його команди.

      Читайте також: Як українці ставляться до переговорів Зеленського з Путіним – опитування

      Такі результати свіжого соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології.

      Українці про Верховну Раду
      Соціологічне дослідження

      Соціологи ж намагаються зазирнути у майбутнє. Прогнозують поступове падіння рейтингу "зелених". "Бачимо зниження рейтингу, деякі тривожні тенденції для президента, але поки що запас міцності є", – розповів науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань.

      Якщо порівнювати з 2018 роком, то результати дослідження більш оптимістичні. Тоді у те, що Україна рухається в правильному напрямку вірили лише 11% опитаних вважали, нині – 36%. І це все-таки менше, ніж одразу після волевиявлення.

      У серпні у нас 50% вважали, що країна рухається у правильному напрямі. Зараз результат – 50 на 50,
      – заявила директорка Фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.

      Понад 80% опитаних вважають свій вибір на парламентських виборах правильним. Хоч і не задоволені роботою Верховної Ради. 43% вважають, що вона допрацює свій термін, третина, що будуть дострокові вибори. Натомість, є запит на досвідчених професіоналів в парламенті.

      Якщо вірити результатам дослідження, найважливішим для більшості респондентів є мир на Донбасі. Українці підтримують проведення переговорів з Путіним для вирішення конфлікту, а також рішення щодо відведення військ від лінії розмежування. 


      Думка українців про переговори Зеленського з Путіним

      Однак, поки негативно українці сприймають рішення щодо запровадження ринку землі, приватизації державних підприємств та легалізації грального бізнесу. 

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Зеленський Інфографіка Соціологічне дослідження Володимир Путін Президент України Ринок землі
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