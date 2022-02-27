Stefania группы Kalush стала в сети гимном несокрушимости украинцев: видео
Еще совсем недавно трек Kalush Orchestra был фаворитом зрительского голосования Нацотбора Евровидения. Но после нападения России, Stefania превратилась в сети в гимн несокрушимости украинцев.
Пользователи тиктока и инстаграм публикуют десятки удивительных роликов из военной реальности под этот трек и уже называют его "гимном освободительных действий". 24 канал собрал несколько этих видео украинцев, которіе продолжают бороться с кремлевскими захватчиками нашей земли.
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Под трек заправляют патронажи и проклеивают окна
На одной из записей под эту песню уже делают, к сожалению, вполне обычную для нас вещь – проклеивают окна клейкой лентой. При этом пользовательница указала, что никогда не думала, что будет делать это в своем доме.
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Эта песня мой гимн сейчас! Я под нее плачу и набираюсь сил и мужества,
– написала в инстаграме n.chernivskaya
Девочка поет песню kalush / Скриншот 24 канала
Украинская война с кремлевскими оккупантами: смотрите видео
Заправка патронажа под песню Kalush Orchestra: смотрите видео
Также трек отлично подходит под сбитие вражеских аппаратов: смотрите видео
Харьковчанка прячется от обстрелов города: смотрите видео
"Песня стала гимном освободительных действий" / Скриншот 24 канала