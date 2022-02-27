Stefania группы Kalush стала в сети гимном несокрушимости украинцев: видео

Еще совсем недавно трек Kalush Orchestra был фаворитом зрительского голосования Нацотбора Евровидения. Но после нападения России, Stefania превратилась в сети в гимн несокрушимости украинцев.

Пользователи тиктока и инстаграм публикуют десятки удивительных роликов из военной реальности под этот трек и уже называют его "гимном освободительных действий". 24 канал собрал несколько этих видео украинцев, которіе продолжают бороться с кремлевскими захватчиками нашей земли.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Под трек заправляют патронажи и проклеивают окна

На одной из записей под эту песню уже делают, к сожалению, вполне обычную для нас вещь – проклеивают окна клейкой лентой. При этом пользовательница указала, что никогда не думала, что будет делать это в своем доме.

Украинка клеит скотч на окна: смотрите видео

Эта песня мой гимн сейчас! Я под нее плачу и набираюсь сил и мужества,

– написала в инстаграме n.chernivskaya

Девочка поет песню kalush / Скриншот 24 канала

Украинская война с кремлевскими оккупантами: смотрите видео

Заправка патронажа под песню Kalush Orchestra: смотрите видео

Также трек отлично подходит под сбитие вражеских аппаратов: смотрите видео

Харьковчанка прячется от обстрелов города: смотрите видео

"Песня стала гимном освободительных действий" / Скриншот 24 канала