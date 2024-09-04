Стефанишину уволили с должности вице-премьера по евроинтеграции
Источник:Ярослав Железняк
Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины, накануне подала заявление об отставке. Сегодня Верховная Рада поддержала решение о ее увольнении.
Соответствующую информацию обнародовал первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк. По его словам, "за" проголосовал 241 депутат.
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Рада поддержала решение об увольнении Стефанишиной
Увольнение Стефанишиной Ольги с должности Вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Завтра назначат на эту самую должность + дадут Минюст,
– написал нардеп.
Стефанишину уволили с должности / Фото Ярослава Железняка
Свою должность Ольга Стефанишина занимала с июня 2020 года. До этого с марта по декабрь 2017 работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров.
В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.
К слову, также Верховная Рада поддержала увольнение Александра Камышина. Он занимал должность министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. В то же время Рада провалила увольнение Верещук и Коваля.