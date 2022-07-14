Стекло ранило всех, кто был рядом: что сейчас происходит на месте обстрела в Виннице

российские оккупанты нанесли удар по Виннице сегодня утром, 14 июля. К сожалению, число жертв и пострадавших постоянно растет.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Винницы Анастасия Голошивец. Она также отметила, что по состоянию на 14:00 известно о 20 погибших, среди них 3 детей. Врачи рассказывают, что за помощью обратились уже 90 человек.

Важно В результате удара по Виннице пострадали 90 человек, около 50 – в тяжелом состоянии

Пострадавшие поступают с ранениями разной степени тяжести. Правоохранители оцепили место попадания, просят о соблюдении правил безопасности, отмечает корреспондентка.

По ее словам, к ликвидации последствий удара привлечены 90 спасателей ГСЧС, по городу постоянно двигаются кареты скорой помощи.

Среди очевидцев была большая паника, по приезду мы уже общались с ними. У всех была кровь на руках или порванная одежда, ударная волна была настолько мощной, что определенные ранения получили все, кто был рядом,

– добавляет местная журналистка.

"Площадь, которая разрушилась, была главным разветвлением в Виннице. Оттуда можно было добраться в любой уголок города", – объясняет Анастасия Голошивец.

Детальнее о последствиях удара в центре Винницы: смотрите видео

Важная информация о пострадавших в Виннице

Полиция в городе развернула мобильный пункт для обращения. Он будет функционировать по улице Замостянская, 37. Также открыта горячая линия, на которую можно обратиться для поиска пропавших без вести людей.

Что известно о ракетном ударе по Виннице 14 июля

Номера телефонов:Позвоните, если ваши родные или знакомые были на месте прилета и не выходят с вами на связь.

В Винницкой области сигнал о воздушной тревоге раздался в 10:13. Через полчаса поступила информация о взрывах в городе. Ее подтвердили в городском совете. Там отметили, что в областном центре было сразу несколько взрывов.

В 11:02 сообщение о "прилетах" по Виннице поступило от городского головы Сергея Моргунова. Позже глава ОВА Сергей Борзов добавил, что четыре ракеты удалось сбить Силам ПВО.

К сожалению, еще три попали в гражданский объект в центре города вблизи Дома быта "Юбилейный". Речь идет о сооружении, в котором размещались офисные помещения. Кроме того, разрушения получил сам ДБ, а также медицинско-диагностический центр.