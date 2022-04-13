На стенах вели календарь и писали имена погибших: жуткое фото из подвала школы в Ягодном

В селах Ягодное и Лукашевка Черниговской области российские оккупанты жестоко убивали людей. Спасатели при зачистке деревень находят тела местных жителей, которых расстреляли захватчики.

Во время оккупации села Ягодное в подвале школы неделями находилось более 300 человек, сообщило информационное агентство AP.

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На стенах и дверях помещения найдены надписи с именами погибших и дата их смерти. Список насчитывает 17 имен. Также люди, вынужденные там прятаться, вели календарь на стенах.

31 марта – дата, возле которой в настенном подвальном календаре написали: "Наши пришли".

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