"Харьков за 5 дней": идентифицировали российского генерала, который планировал "блицкриг"

Служба безопасности Украины заявила, что именно российский генерал-лейтенант Константин Степанищев планировал и пытался захватить украинский Харьков до конца февраля 2022 года. К счастью, захватнические планы врага не воплотились в жизнь, благодаря нашим защитникам.

СБУ установила, что Степанищев с 2014 года участвовал в боевых действиях в Украине. В частности, он командовал 4 отдельной мотострелковой бригадой вооруженных сил России.

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Кто в России планировал взять "Харьков за 5 дней"

До 24 февраля 2022 года Степанищеву предоставили генеральское звание, дали новую должность, звезду "героя России" и приказали готовить полномасштабное вторжение в Украину. Российский оккупант является заместителем командующего 6 общевойсковой армии западного военного округа России.

Чиновник разработал и пытался реализовать операцию по захвату Харькова до конца февраля 2022 года,

– рассказали в СБУ.

У Офисе генпрокурора и СБУ уточнили, что предусматривает планы российского генерал-лейтенанта. В частности, в плане Степанищева говорилось, что:

подчиненные ему подразделения сухопутных войск должны были за 5 дней окружить город и взять его "в кольцо";

планировали окружить город с северной, западной и восточной стороны и административные объекты;

для этого штурмовые группы войск России должны были прикрывать российские истребители, а баллистические ракеты "Искандер" атаковать гражданскую инфраструктуру областного центра.

Также враг планировал заблокировать важные государственные и стратегические объекты, чтобы дальше их взяла под охрану росгвардия.

Кроме того, во время боев группа спецназначения военной разведки России (известного как гру) пыталась проникнуть в Харьков, чтобы захватить здание местной администрации и поднять там российский флаг,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Далее Степанищев планировал провести комплекс изоляционных и фильтрационных мероприятий в отношении харьковчан.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Степанищеву о подозрении по:

части 2 статьи 28 – уголовное правонарушение, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

частью 2 статьи 437 – ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий.

В СБУ объяснили, что сейчас Украина пытается найти и наказать преступника. В частности, Харьковская областная прокуратура решает вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.