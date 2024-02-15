Об этом случае рассказала жена защитника Анна на странице в Facebook.

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640 дней ада и неуважения

Муж Анны – один из тех героев, которые почти три месяца удерживали последний форпост в Мариуполе – "Азовсталь". В мае по приказу президента он вместе со своими побратимами покинул территорию завода и оказался в российских застенках.

Повестку прислали "азовцу", который находится в плену / Фото Анна Байда

Возмущенная женщина заявила, что повестку оставили в дверях по месту регистрации его мужа. Она напомнила представителям ТЦК правила вручения повестки. Она должна быть вручена лично "или уполномоченными лицами должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей"

Интересно узнать, кем именно была подписана расписка о получении данной повестки?,

– спросила Анна.

Также девушка напомнила начальнику Салтовского РТЦК и СП Харькова подполковнику А. Березюку, что по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ответственность за организацию мобилизационной подготовки возлагается на соответствующих руководителей.

Должностные лица, виновные в нарушении законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации несут ответственность согласно закону,

– добавила жена "азовца".

После Анна запостила еще одно сообщение. Она отметила, что ее муж находится в аду российского плена 640 дней. Столько же времени продолжается полное неуважение со стороны местных РТЦК и СП.

Обратите внимание! Новый законопроект о мобилизации предлагает введение электронного кабинета и отправки е-повесток. Кроме того, в Украине уже заработал реестр "Оберег". В нем хранятся данные о военнообязанных. Его будут еще расширять. В частности, ожидается, что он поможет избежать проблем с мобилизацией, когда повестки приходят к тем, кто уже служит или находится в плену.

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