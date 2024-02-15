Про цей випадок розповіла дружина захисника Анна на сторінці у Facebook.

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640 днів пекла і неповаги

Чоловік Анни – один із тих героїв, які майже три місяці утримували останній форпост у Маріуполі – "Азовсталь". У травні за наказом президента він разом зі своїми побратимами залишив територію заводу і опинився у російських катівнях.

Повістку надіслали "азовцю", який перебуває у полоні / Фото Анна Байда

Обурена жінка заявила, що повістку залишили у дверях за місцем реєстрації його чоловіка. Вона нагадала представникам ТЦК правила вручення повістки. Вона має бути вручена особисто "або уповноваженими особами повинен бути складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків".

Цікаво дізнатися, ким саме було підписано розписку про отримання даної повістки?

– запитала Анна.

Також дівчина нагадала начальнику Салтівського РТЦК та СП Харкова підполковнику А. Березюку, що згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки покладається на відповідних керівників.

Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, несуть відповідальність згідно із законом,

– додала дружина "азовця".

Опісля Анна запостила ще одне повідомлення. Вона зазначила, що її чоловік перебуває у пеклі російського полону 640 днів. Стільки ж часу триває повна неповага з боку місцевих РТЦК та СП.

Зверніть увагу! Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує запровадження електронного кабінету та надсилання е-повісток. Крім того, в Україні вже запрацював реєстр "Оберіг". У ньому зберігаються дані про військовозобов'язаних. Його будуть ще розширювати. Зокрема, очікується, що він допоможе уникнути проблем з мобілізацією, коли повістки приходять до тих, хто вже служить або перебуває у полоні.

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