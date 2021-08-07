Стерненко назвал "цирком" суд по делу самообороны и сообщил возмутительные факты

Накануне состоялось очередное заседание по делу о самообороне Сергея Стерненко, в результате которого тот смертельно ранил нападавшего. Активист считает, что то, что происходило в суде, похоже на цирк.

Стерненко анонсировал, что следующее заседание по делу назначено на 10 сентября, оно начнется в 12:00. Там планируют допросить экспертов, однако кого именно – пока неизвестно.

Обратите внимание Стали не подозреваемыми, а свидетелями, – Стерненко о предполагаемых организаторах покушения

Активист отметил, что ничего хорошего не ожидает. Мол, во всем этом процессе нет права, а лишь "неприкрытое выполнение политического заказа".

О Бойко как свидетеле обвинения

Стерненко обратил внимание на то, что прокурор привел в суд в качестве свидетеля обвинения Вадима Бойко, который задолго до нападения на активиста тренировал Исайкула. Тот утверждал, что о нападении якобы ничего не знает. Мол, с Исайкулом не общался. То, что Бойко привели в суд, по мнению Стерненко, означает, что у прокуроров нет реальных свидетелей, поэтому так они пытаются создать иллюзию, будто они все же есть.

О противоречивых показаниях Подобедова

Адвокат активиста Вадим Оксюта привел доказательства того, что показания другого свидетеля обвинения – Александра Подобедова – были ложными. Стерненко убежден, что этот человек является организатором покушения на него. "Подозрение ему до сих пор не вручили и вообще претензий у прокуратуры к нему нет", – возмутился одессит.

Защита активиста отметила, что показания Подобедова в суде и в начале следствия отличаются. Речь идет о принадлежности автомобиля, городе проживания и встреч с исполнителем нападения. Несмотря на это, прокурор подчеркивал, что свидетель не врет. Из-за этого Стерненко назвал судебный процесс "тупым, нескрываемым кафкианским судилищем".

Возмутительные действия председательствующего судьи

Впрочем, подчеркнул Стерененко, наибольшего внимания заслуживает председательствующий по делу судья – Сергей Кичмаренко. Когда поспорил с адвокатом активиста о том, можно ли считать свидетелем Подобедова. Возражая Окстюте, Кичмаренко цинично заявил, "что нельзя спорить с судом, потому что суд решает судьбу его клиента".

Фактически он сказал, если мой адвокат не будет молча слушать, что говорит судья, тогда может быть плохое решение против меня,

– пояснил Стерненко.

И добавил, что впоследствии председательствующий судья и вообще стал помогать обвинению. Когда сторона защиты перешла к стадии подачи своих доказательств, Кичмаренко трижды уговаривал прокурора действовать в процессе дальше.

"И убедил того вызвать экспертов в суд. Прокурор сопротивлялся, я заявил, что экспертов вызовем мы. Но все же он сдался под нажимом судьи, и мы со стадии подачи наших доказательств вернулись обратно на стадию подачи доказательств стороной обвинения", – рассказал активист.

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