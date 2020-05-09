Стерненко о нападении на Филимонова и Кравченко: агрессия в отношении них – это удар и по мне.

Активист Сергей Стерненко прокомментировал нападение на добровольцев батальона "Азов" Сергея Филимонова и Назария Кравченко. Их якобы избил лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. По словам Стерненка, это его друзья, поэтому нападения на них он воспринимает, как на себя лично.

Как подчеркнул Стерненко, он доверяет Филимонову и Кравченко, как самому себе. Поэтому агрессия в отношении них – это удар и по нему. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбук.

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Я уважаю членов Национального корпуса, и благодарю каждого ветерана, который защищал Украину. Бойцы "Азова" – герои и те, благодаря кому я вообще имею возможность написать этот пост. Сергей и Назарий – не меньшие герои. Они освобождали Мариуполь вместе с другими азовцами. Сергей даже получил ранения под Иловайском. Но отдельные люди поступили с моими друзьями коварно и несправедливо,

– подчеркнул Стерненко.

По его словам, их звали поговорить, но по факту устроили засаду и пытали. Также ребят на "допросе" спрашивали: "Кто стоит за всей медийной кампанией по-поводу Стерненка?"

"Хочу ответить всем и сразу: по медийной кампании против меня стоят все каналы Медведчука, Аваков и МВД, партия ОПЗЖ, Азаров, Труханов, Дубинский и Бужанский, Шарий, Лукаш, Портнов, Кива и еще десятки регионалов и промосковских коллаборантов", – подчеркнул Стерненко.

Активист добавил, что именно вышеупомянутые лица:

сделали его дело политическим,

своей ложью и противоправным влиянием делают из него демона.

Хотя, заверил активист, он – обычный человек, который пережил три заказных нападения, не умер и сейчас не желает быть заключен в тюрьму за то, что не умер.

"Если бы не эта клоака, то не было бы и всех медиакампаний. Они – не только мои враги. Они являются врагами нашей страны. И именно против них должны быть направлены наши силы. Потому что они желают уничтожить Украину. Спасибо Назарию и Сергею за неизменность позиции относительно моей защиты от произвола. Каждый имеет право на самозащиту!"– подытожил Стерненко.

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