Стерненко про напад на Філімонова та Кравченка: Агресія щодо них – це удар і по мені

Активіст Сергій Стерненко прокоментував напад на добровольців батальйону "Азов" Сергія Філімонова та Назарія Кравченка. Їх нібито побив лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. За словами Стерненка, це його друзі, тому напади на них він сприймає, як на себе особисто.

Як наголосив Стерненко, він довіряє Філімонову та Кравченку, як самому собі. Тому агресія щодо них – це удар і по ньому. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Я поважаю членів Національного корпусу, і дякую кожному ветерану, який захищав Україну. Бійці "Азову" – герої та ті, завдяки кому я взагалі маю змогу написати цей пост. Сергій і Назарій – не менші герої. Вони звільняли Маріуполь разом із іншими азовцями. Сергій навіть отримав поранення під Іловайськом. Але окремі люди вчинили з моїми друзями підступно та несправедливо,

– підкреслив Стерненко.

За його словами, їх кликали поговорити, але за фактом влаштували засідку та катували. Також хлопців на "допиті" запитували: "Хто стоїть за всією медійною кампанією щодо Стерненка?"

"Хочу відповісти усім та одразу: за медійною кампанією щодо мене стоять всі канали Медведчука, Аваков і МВС, партія ОПЗЖ, Азаров, Труханов, Дубінський і Бужанський, Шарій, Лукаш, Портнов, Кива та ще десятки регіоналів та промосковських колаборантів", – підкреслив Стерненко.

Активіст додав, що саме вищезазначені особи:

зробили його справу політичною,

своєю брехнею та протиправним впливом роблять з нього демона.

Хоча, запевнив активіст, він – звичайна людина, яка пережила три замовних напади, не помер і зараз не бажає бути ув‘язненим за те, що не помер.

"Якби не ця клоака, то не було б і всіх медіакампаній. Вони – не тільки мої вороги. Вони є ворогами нашої країни. І саме проти них має бути спрямовано наші сили. Бо вони бажають знищити Україну. Дякую Назарію та Сергію за незмінність позиції щодо мого захисту від свавілля. Кожен має право на самозахист!" – підсумував Стерненко.

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