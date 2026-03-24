Стерненко отреагировал на попытку покушения на него
СБУ ликвидировала киллера российской спецслужбы, который готовил резонансные убийства в Украине. Сергей Стерненко, один из тех, кто был в его списке, отреагировал на новую попытку покушения на него.
Об этом сообщил советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко в телеграмме.
Какая реакция Стерненко?
Как ранее сообщили в Службе безопасности Украины, был ликвидирован киллер, работавший на российскую разведку. Также задержаны его сообщники. Они готовили серию громких убийств публичных и военных в Украине.
Среди возможных целей, по данным СБУ, был Сергей Стерненко. Уже через несколько минут после обнародования информации о задержании агентурной группы волонтер отреагировал на нее.
Стерненко поблагодарил Службу безопасности и добавил: "Россия должна сгореть".
Со мной все хорошо. В отличие от киллера,
– написал Стерненко.