Стерненко отреагировал на попытку покушения на него

СБУ ликвидировала киллера российской спецслужбы, который готовил резонансные убийства в Украине. Сергей Стерненко, один из тех, кто был в его списке, отреагировал на новую попытку покушения на него.

Об этом сообщил советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко в телеграмме.

Смотрите также СБУ ликвидировала вооруженного киллера, готовившего резонансные убийства в Украине

Какая реакция Стерненко?

Как ранее сообщили в Службе безопасности Украины, был ликвидирован киллер, работавший на российскую разведку. Также задержаны его сообщники. Они готовили серию громких убийств публичных и военных в Украине.

Среди возможных целей, по данным СБУ, был Сергей Стерненко. Уже через несколько минут после обнародования информации о задержании агентурной группы волонтер отреагировал на нее.

Стерненко поблагодарил Службу безопасности и добавил: "Россия должна сгореть".

Со мной все хорошо. В отличие от киллера,

– написал Стерненко.

Что известно о разоблачении агентов России?