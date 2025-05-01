Стерненко сообщил, что нападавшую задержали

На волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко совершили нападение 1 мая. Известно, что нападавшую уже задержали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Стерненко.

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Нападение на Сергея Стерненко

Днем 1 мая волонтер сообщил, что на него совершили нападение. Вследствие этого Стерненко получил ранения. К счастью, угрозы жизни нет. Уже вскоре стало известно, что нападающую задержали.

Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они - я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь,

– написал Стерненко.