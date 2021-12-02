Стерненко заявил, что выиграл дело против СБУ о защите достоинства

Активист Сергей Стерненко рассказал, что выиграл апелляцию в суде по делу о защите чести и достоинства против Службы безопасности Украины. Иск он подавал из-за инфографики СБУ, которую обнародовали в июне 2020 года.

Стерненко пояснил, что первую апелляцию они проиграли, однако выиграли вторую. Это случилось 2 декабря.

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Стерненко заявил, что выиграл апелляцию по делу против СБУ

Речь идет о том, что в июне 2020 года на сайте Службы безопасности обнародовали инфографику, в которой говорилось о деле Стерненко. В частности в ней сравнили позиции активиста и следствия по делу, в котором активиста обвиняют в убийстве одного из участников нападения на него.

Колонка с позицией следствия в СБУ была опубликована под заголовком "Как было на самом деле".

Сергей Стрененко написал, что это было "нарушением принципа презумпции невиновности", ведь приговор по этому делу еще не вынесен. Сам Стерненко сказал: "На момент публикации я не то что не был осужден за самозащиту, следователь даже не успел сообщить мне о подозрении".

Собеседники в СБУ рассказали, что "изучают решение суда"

Издание "Радио Свобода" написало, что их собеседник в СБУ рассказал, что:

ведомство изучает решение суда в деле по иску Стерненко;

в инфографике, которая стала поводом для иска, "изложенная в правой колонке информация соответствует действительности с формулировкой "по версии следствия".

Что касается дальнейших действий – изучаем полный текст постановления, будем реагировать соответственно,

– рассказали в СБУ.

В частности известно, что следующее заседание по делу будет 3 декабря. Сергей Стерненко рассказал в блоге, что защите нужно 10 – 12 заседаний. Впоследствии предстоят прения, после – приговор.

Что известно о деле Стерненко

На активиста Сергея Стерненко напали в мае 2018 года. Тогда он оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались совершить покушение.

Известно, что Стерненко, защищаясь, ранил ножом двух человек. Предварительно известно, что одному из них, Ивану Кузнецову, он нанес смертельное ранение. В итоге тот умер.

11 июня 2020 года Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

В июне 2020 года активисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, позже его изменили на ночной домашний арест.

Сергей Стерненко является подозреваемым по делу об убийстве Ивана Кузнецова. Сам активист заявлял, что это была самооборона.

Полный текст публикации Сергея Стерненко

Мы выиграли суд против СБУ

Еще до момента, как мне сообщили о подозрении по делу о моей необходимой обороне за "нападение" на моего нападавшего, СБУ под давлением тогда еще министра ВС Авакова и генпрокурора Венедиктовой выдала лживое заявление с инфографикой "как на самом деле".

Это было не просто ложью, но и грубым нарушением принципа презумпции невиновности.

Потому что на момент публикации я не то что не был осужден за самозащиту, следователь тогда даже не успел сообщить мне о подозрении!

Мы подали на СБУ в суд. Иск о защите чести и достоинства.

Проиграли первую инстанцию.

Судья Шевченковского суда Савицкий в постановлении написал ахинею, что якобы мои права нарушены не были, потому что это было "оценочное суждение автора статьи на сайте СБУ".

Может сайт госоргана то вообще блог просто такой. Подали апелляцию. И выиграли сегодня.

Теперь СБУ обязана на своем сайте выложить информацию, что их ложь "как на самом деле" это было предположение, а не доказанный факт. Еще ждем полный текст постановления.