Стихии Тадао Андо: бетонные шедевры, поражающие величием
Известный японский архитектор Тадао Андо 13 сентября отмечает свой 78-й день рождения. Его творения запоминаются доминированием бетона.
Что стоит знать о гениальном архитекторе-самоучке и какие его работы стоит увидеть хотя бы раз в жизни, узнайте далее в материале.
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Тадао Андо родился в Осаке. Его считают последователем финского архитектора Алвара Аалто, а стиль работ получил название "критический регионализм". В творениях Андо преобладают сплошные бетонные элементы, которые он мастерски сочетает с деревянными или каменными полами и большими окнами.
В своих проектах японский художник уделяет немалое внимание активным природным элементам. Названия работ говорят сами за себя: Церковь света, Храм воды, Остров искусств.
В 1995 Андо получил архитектурный "оскар", став лауреатом Притцкеровской премии.
Сейчас 78-летний художник не перестает творить. Он преподает в университете Токио и проводит консультации в Йеле, Гарварде и Колумбийском университете.
В его портфолио более 200 работ по всему миру. Посмотрите, как выглядят самые впечатляющие из них.
Музей древесины (регион Кинки, Япония)
Кладбище Макоманай Такино в Японии
Частный художественный фонд Langen Foundation (Хомбройх, Германия)
Вестибюль на станции метро Shibuya (Токио, Япония)
Церковь Света (Ибараки, Япония): фото
Работая над проектом исследовательского центра Fabrica Benetton в Тревизо Андо решил не прятать миниатюрную виллу ХVII и поэтому спрятал части комплекса под землю, наверху оставив лишь колонны из бетона как отголосок палладианской архитектуры.
Что говорит Тадао Андо о своих работах: смотрите видео