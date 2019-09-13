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      Стихии Тадао Андо: бетонные шедевры, поражающие величием

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      Архитектор Тадао Андо празднует 78-й день рождения
      Архитектор Тадао Андо празднует 78-й день рождения / Коллаж 24 канала

      Известный японский архитектор Тадао Андо 13 сентября отмечает свой 78-й день рождения. Его творения запоминаются доминированием бетона.

      Что стоит знать о гениальном архитекторе-самоучке и какие его работы стоит увидеть хотя бы раз в жизни, узнайте далее в материале.

      Узнайте больше: Жану Нувелю – 74: потрясающие сооружения архитектора, которые вы захотите увидеть на собственные глаза

      Тадао Андо родился в Осаке. Его считают последователем финского архитектора Алвара Аалто, а стиль работ получил название "критический регионализм". В творениях Андо преобладают сплошные бетонные элементы, которые он мастерски сочетает с деревянными или каменными полами и большими окнами.

      В своих проектах японский художник уделяет немалое внимание активным природным элементам. Названия работ говорят сами за себя: Церковь света, Храм воды, Остров искусств.

      В 1995 Андо получил архитектурный "оскар", став лауреатом Притцкеровской премии.

      Сейчас 78-летний художник не перестает творить. Он преподает в университете Токио и проводит консультации в Йеле, Гарварде и Колумбийском университете.

      В его портфолио более 200 работ по всему миру. Посмотрите, как выглядят самые впечатляющие из них.

      Тадао Андо архітектор музей
      Музей древесины (регион Кинки, Япония)

      Тадао Андо архітектураКладбище Макоманай Такино в Японии

      Тадао Андо архітектор Частный художественный фонд Langen Foundation (Хомбройх, Германия)

      Тадао Андо метро Токіо

      Вестибюль на станции метро Shibuya (Токио, Япония)

      Церковь Света (Ибараки, Япония): фото

      Работая над проектом исследовательского центра Fabrica Benetton в Тревизо Андо решил не прятать миниатюрную виллу ХVII и поэтому спрятал части комплекса под землю, наверху оставив лишь колонны из бетона как отголосок палладианской архитектуры.

       

      Что говорит Тадао Андо о своих работах: смотрите видео

       

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      Теги: Новости недвижимости мира Архитектура Новости недвижимости Япония Крутые здания Музеи
      Источник: 24 канал
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