Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю

Відомий японський архітектор Тадао Андо 13 вересня відзначає свій 78-й день народження. Його творіння запам'ятовуються домінюванням бетону.

Що варто знати про геніального архітектора-самоука та які його роботи варто побачити хоча б раз у житті, дізнайтесь далі у матеріалі.

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Тадао Андо народився в Осаці. Його вважають послідовником фінського архітектора Алвара Аалто, а стиль робіт отримав назву "критичний регіоналізм". У творіннях Андо переважають суцільні бетонні елементи, які він майстерно поєднує з дерев'яними або кам'яними підлогами та великими вікнами.

У своїх проєктах японський митець приділяє чималу увагу активним природним елементам. Назви робіт говорять самі за себе: Церква світла, Храм води, Острів мистецтв.

У 1995 Андо отримав архітектурний "оскар", ставши лауреатом Прітцкерівської премії.

Зараз 78-річний митець не припиняє творити. Він викладає в університеті Токіо та проводить консультації в Єлі, Гарварді та Колумбійському університеті.

У його портфоліо понад 200 робіт по всьому світу. Подивіться, як виглядають найбільш вражаючі з них.



Музей деревини (регіон Кінкі, Японія)



Кладовище Макоманай Такіно в Японії



Приватний художній фонд Langen Foundation (Хомбройх, Німеччина)



Вестибюль на станції метро Shibuya (Токіо, Японія)

Церква Світла (Ібаракі, Японія): фото

Працююючи над проєектом дослідницького центру Fabrica Benetton у Тревізо Андо вирішив не ховати мініатюну віллу ХVII і тому сховав частини комплексу під землю, нагорі залишивши лише колони із бетону як відголосок палладіанської архітектури.

Що говорить Тадао Андо про свої роботи: дивіться відео