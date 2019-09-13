Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю
Відомий японський архітектор Тадао Андо 13 вересня відзначає свій 78-й день народження. Його творіння запам'ятовуються домінюванням бетону.
Що варто знати про геніального архітектора-самоука та які його роботи варто побачити хоча б раз у житті, дізнайтесь далі у матеріалі.
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Тадао Андо народився в Осаці. Його вважають послідовником фінського архітектора Алвара Аалто, а стиль робіт отримав назву "критичний регіоналізм". У творіннях Андо переважають суцільні бетонні елементи, які він майстерно поєднує з дерев'яними або кам'яними підлогами та великими вікнами.
У своїх проєктах японський митець приділяє чималу увагу активним природним елементам. Назви робіт говорять самі за себе: Церква світла, Храм води, Острів мистецтв.
У 1995 Андо отримав архітектурний "оскар", ставши лауреатом Прітцкерівської премії.
Зараз 78-річний митець не припиняє творити. Він викладає в університеті Токіо та проводить консультації в Єлі, Гарварді та Колумбійському університеті.
У його портфоліо понад 200 робіт по всьому світу. Подивіться, як виглядають найбільш вражаючі з них.
Музей деревини (регіон Кінкі, Японія)
Кладовище Макоманай Такіно в Японії
Приватний художній фонд Langen Foundation (Хомбройх, Німеччина)
Вестибюль на станції метро Shibuya (Токіо, Японія)
Церква Світла (Ібаракі, Японія): фото
Працююючи над проєектом дослідницького центру Fabrica Benetton у Тревізо Андо вирішив не ховати мініатюну віллу ХVII і тому сховав частини комплексу під землю, нагорі залишивши лише колони із бетону як відголосок палладіанської архітектури.
Що говорить Тадао Андо про свої роботи: дивіться відео