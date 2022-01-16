Как рассказывают спасатели, количество обесточенных населенных пунктов было в разы больше.

Важно Под Днепром на скользкой дороге опрокинулась пожарная машина

Так, на 15 января без электроэнергии остались почти 1 500 населенных пунктов в 16 областях.

Какая ситуация сейчас

По словам спасателей, именно из-за мощных порывов ветра и сработали систем автоматической защиты линий электропередач. Как следствие – обесточенными остаются 67 населенных пунктов в 5 областях:

Житомирская – 25,

Черниговская – 20,

Сумская – 12,

Киевская – 9,

Донецкая – 1.

К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Последствия непогоды

Луганская область – в селе Коломыйчиха Сватовского района шквальный ветер повредил кровлю сельского совета и сельского клуба на площади 560 квадратных метров.

– в селе Коломыйчиха Сватовского района шквальный ветер повредил кровлю сельского совета и сельского клуба на площади 560 квадратных метров. Харьковская область – в городе Люботин ветер повредил крышу четырехэтажного общежития Люботинского лицея железнодорожного транспорта на площади 600 квадратных метров.

– в городе Люботин ветер повредил крышу четырехэтажного общежития Люботинского лицея железнодорожного транспорта на площади 600 квадратных метров. Киевская область – в городе Богуслав из-за сильного ветра повреждена крыша в четырехэтажном учебном корпусе ДУЗ Богусловском центре профессионального образования на площади 300 квадратных метров.

– в городе Богуслав из-за сильного ветра повреждена крыша в четырехэтажном учебном корпусе ДУЗ Богусловском центре профессионального образования на площади 300 квадратных метров. Черниговская область – в селе Лосиновка Черниговского района шквальный ветер повредил кровлю в спортивном зале школы на площади 250 квадратных метров.

К счастью, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Какая будет погода 16 января

Погода в Украине в воскресенье, 16 января, будет облачной. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью в большинстве регионов ударят морозы, в Закарпатье – вплоть до -6 градусов. А вот днем ​​почти по всей Украине будет "плюсовая" температура.

Как объяснила синоптик Наталья Диденко, в воскресенье штормовой ветер, ставший следствием противостояния антициклона Carlos и циклона Famke, будет ослабевать. Однако 17 – 18 января снова усилится.