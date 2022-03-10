Рассказываем о том, что такое "Стингеры", какие у них боевые возможности и чем они опасны для врага.
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Что такое "Стингер"
Stinger – это американский переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух". Разрабатывает их американская компания General Dynamics.
Этот ПЗРК предназначен для поражения воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет), а также для обстрела надводных и наземных целей.
"Стингеры" уничтожают цели как на земле, так и в воздухе / Фото Аrmyinform
Тактико-технические характеристики
- Система наведения: оптическое самонаведение
- Длина ракеты: 1,52 м
- Диаметр ракеты: 0,07 м
- Стартовый вес: 10,1 кг
- Вес ПУ: 5,6 кг
- Дальность стрельбы: 200-4500 м
- Максимальная высота цели: 3800 м
- Максимальная скорость: 750 м/с
- Вес боевой части: 3 кг
- Тип боевой части: осколочный
"Стингеры" одноразовые и имеют цифровую систему обработки сигнала. Кроме того, ракета оснащена тепловой головкой самонаведения. Главные характеристики и идея такого комплекса в простоте прицеливания и высокой боеспособности. Любой пехотинец может быстро научиться правильно прицеливаться, подсоединять батарею с аргоном для охлаждения тепловой головки самонаведения и стрелять.
Для использования "Стингеров" чаще всего нужно два человека, чтобы один стрелял, а другой подносил ракеты.
Где еще используют "Стингеры"
"Стингеры" находятся на вооружении более чем в 28 странах мира – Великобритании, Греции, Дании, Испании, Италии, Германии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, США, Швейцарии, Японии и, конечно, в Украине.
"Стингер" остается единственным ПЗРК на вооружении армии США / Фото Офиса Президента Украины
"Стингеры" активно начали использовать еще во времена холодной войны 1 за эти годы ПЗРК стали легендарными. К тому же Стингер остается единственным ПЗРК на вооружении армии США.
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Чем помогают "Стингеры"
- С помощью переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер", которые Украина получила от стран-партнеров, во время боев в пятницу, 25 февраля, были сбиты семь российских вертолетов.
- 5 марта украинские военные сбили еще один вертолет оккупантов с помощью ПЗРК Стингер.
- Утром 8 марта наши военные из "Стингера" сбили рашистский самолет над Белозеркой (Херсонская область).
- На Харьковщине украинские военные сбили российский вертолет. Попали во вражескую авиацию из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".