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      Стив Ирвин – "охотник" за крокодилами, который трагически погиб во время съемок

      Одна история 218 Читати новину українською

      Смелостью Стива Ирвина восхищались во всем мире. Он стал кумиром любителей природы и острых ощущений, и мечтал увидеть, как его дети продолжат дело его жизни. Про отчаянного натуралиста и защитника природы, которому суждено погибнуть за любимым занятием – читайте в материале 24 канала.

      Стивен Роберт Ирвин родился 22 февраля 1962 года в Австралии. Парень с детства привык к диким животным, ведь его семья содержала небольшой зоопарк. Еще совсем юным Стив начал участвовать в ловле крокодилов для парка рептилий своих родителей, а в зрелом возрасте перенял бизнес.

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      В этом зоопарке Ирвин встретил и свою будущую жену – Терри. Девушка оказалась не менее отчаянной, поэтому после свадьбы они решили посвятить рептилиям собственный медовый месяц. Взяв с собой оператора, Терри со Стивом сняли свой первый фильм про крокодилов, который впоследствии сделал Стива популярным на весь мир.


      Стив и Терри Ирвін

      Отважным ловцом рептилий заинтересовался канал Discovery, и уже в 1992 году мир увидел знаменитый цикл фильмов "Охотник на крокодилов".

      Смотрите фильм "Охотник на крокодилов" Стивом Ирвином:

      На телеэкранах он выглядел бесстрашным любителем природы. И работал не только с рептилиями, но и с хищниками и ядовитыми животными, часто приближаясь к ним настолько близко, что у зрителей от страха замирало сердце.

      Жена сопровождала Стива чуть ли не в каждом его путешествии, а после рождения у пары детей часто можно было увидеть на съемках и самых маленьких членов семьи.


      Роберт Ирвин с женой и дочкой

      Однако публика не всегда одобряла такое зрелище. Однажды, в очередной раз демонстрируя свое умение "общаться" с крокодилами, Стив появился в кадре со своим месячным сыном на руках. Одной рукой он кормил гигантскую рептилию, а другой – поддерживал ребенка. Конечно, все закончилось хорошо, однако, после выпуска программы Стиву приходилось долго оправдываться перед Службой защиты детей и недовольными зрителями.

      стів ірвін
      Сын Стива Ирвіна

      Смотрите видео об одной из самых больших видов акулы:

      Кроме преданных фанатов были и те, кто считал работу Ирвина опасной для окружающей среды. В 2004 году ему пришлось остановить съемки нескольких своих успешных проектов после того, как общество раскритиковало его отношение к некоторым животным. Официальной версией был тот факт, что съемки несут вред популяции китов и пингвинов в Антарктиде.

      Смотрите видео с опасным крокодилом Граямом:

      Однако упорства у мужчины было более чем достаточно, поэтому своего дела он бросать не собирался. Казалось, что опасность лишь добавляет ему азарта.

      стів ірвін
      Отважная охота на крокодила

      Неоднократно Стив получал травмы, страдал от нападений диких животных, и врачам приходилось зашивать опасные раны на его теле. Однако любовь к природе была сильнее любого страха.

      О трагических съемки документального фильма "Смертельный океан" – смотрите в программе.

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      Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Мир животных Австралия Путешествия Одна история
      Источник: 24 канал
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