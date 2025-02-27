Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему Файнберг ушел от вопроса о войне в Украине

В Сенате США 25 февраля состоялись слушания по массовому увольнению работников в Пентагоне. Во время этого между американскими законодателями возникла перепалка, в пределах которой Стивен Файнберг, донор Трампа и инвестор-миллиардер, отказался называть действия России в Украине вторжением

Да, сенатор-демократ Марк Келли спросил у Файнберга, Россия вторглась в Украину. После этого республиканец замялся и долго не мог подобрать слова, ответить на этот вопрос.

Кандидат в заместители председателя Пентагона затруднился сказать, что Россия вторглась в Украину / Видео с аккаунта сенатора Марка Келли в соцсети Х

Позже кандидат в заместители главы Пентагона объяснил, что не хочет "высказываться не по рангу" и "взрывать переговоры президента".

Я не посвящен в детали переговоров между Россией и Украиной, их деликатность, то, чего пытается добиться президент, – поэтому я бы побоялся говорить неладно и взрывать это (переговорный процесс – 24 Канал). Я уверен, что президент очень искусный в этом, и он найдет правильный способ помочь Соединенным Штатам,

– сказал Файнберг.

Журналисты Politico убеждают, нежелание Файнберга признать Россию агрессором в трехлетней войне против Украины произошло на фоне недавней критики Трампом Владимира Зеленского и дискуссий с Россией о мирных переговорах.

К слову, ранее не смогли назвать действия России в Украине вторжением министр обороны США Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майк Волц. Они избежали признания России агрессором и назвали войну против Украины "очень сложной ситуацией".