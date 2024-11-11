Ожидается, что Стивен Миллер станет заместителем главы Белого дома по вопросам политики, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о Миллере

39-летний Миллер был старшим советником Дональда Трампа по вопросам политики во время его первого президентского срока. Также Миллер был главным спичрайтером политика. В частности, он помогал Трампу написать его инаугурационную речь в 2017 году.

Считается, что во время второго срока Трампа Миллер получит больше полномочий и будет играть ключевую роль в будущих кадровых решениях. Во время предвыборной кампании он часто ездил на митинги с Трампом на своем частном самолете, а в последние месяцы все чаще выступал на мероприятиях.

Миллер – сторонник жесткой антимиграционной политики. В частности, является создателем плана массовой депортации иммигрантов без документов.

Он уже сказал, что администрация Трампа будет добиваться десятикратного увеличения количества депортаций до более 1 миллиона в год.

К слову, Трамп уже назначил конгрессвумен Элис Стефаник на должность посла США в ООН. В 2023 году Стефаник заявила, что нужно больше помогать Израилю, чем Украине.