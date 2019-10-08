Стяг ОУН предлагают утвердить Флагом Национального Достоинства Украины
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает утвердили Флагом Национального Достоинства стяг из двух полос: темно-красного и черного цветов. Такие же цвета имеет флаг Организации Украинских Националистов, который использовала Украинская Повстанческая Армия.
Законопроект №2229 также предлагает утвердить Флаг Национального Достоинства знаменем национально-освободительной борьбы украинского народа.
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Почему стяг ОУН предлагают сделать флагом национального достоинства?
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что красно-черный флаг является одним из символов, которые наряду с государственными символами Украины, указанными в Конституции, используются неофициально, однако имеют почти официальное использование в повседневной жизни.
В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяге на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет – землю, на которую была пролита эта кровь,
– объяснили авторы законопроекта.
Что еще предусматривает законопроект О флаге национального достоинства?
Флаг Национального Достоинства устанавливается: на зданиях государственных органов, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления в такие дни:
- 22 января – День Независимости и Соборности Украины,
- 20 февраля – День Героев Небесной Сотни,
- 14 марта – День украинского добровольца,
- 21 мая – День памяти жертв политических репрессий,
- 23 мая – День Героев,
- 28 июня – День Конституции Украины,
- 24 августа – День восстановления Независимости Украины,
- 14 октября – День создания Украинской Повстанческой Армии,
- 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается Флаг Национального Достоинства.
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Законопроект также предусматривает порядок поднятия или установления Флага Национального Достоинства, а также ответственность за нарушение его норм. В частности, при одновременном установлении Флаг Национального Достоинства не должен быть выше Государственного Флага Украины.
Использование флагов ОУН во время Праздника Героев во Львове / Фото 24 канала
История использования флага ОУН:
- На сегодня стяг ОУН использует ряд украинских националистических организаций и партий, среди которых Конгресс украинских националистов и "Правый сектор" (бывшая УНА-УНСО).
- Желто-голубые и красно-черные флаги на копьях скрыл на своей картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Илья Репин. Консультантом художника, во время написания этой картины был известный историк украинского казачества Дмитрий Яворницкий.
- Красно-черные флаги активно использовались украинскими повстанцами во время их борьбы в середине 20-го века. В частности, революционный флаг ОУН можно увидеть в сцене присяги воинов УПА из фильма "Непокоренный".
- Лента, имитирующая флаг ОУН, присутствует на флаге Ивано-Франковской области.
- Стяг ОУН активно использовали активисты Евромайдана.
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