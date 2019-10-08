19:37
8 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин отпраздновал 67-летие. Отопление от Папы Римского
      Вєсті Кремля
      21:41, 7 октября
      Вести.UA: Кива засветился на порносайте. Кортеж Зеленского
      Вєсті.UA
      21:16, 7 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Стяг ОУН предлагают утвердить Флагом Национального Достоинства Украины

      15 Читати новину українською
      Флагом Национального Достоинства предлагают утвердить красно-черный флаг
      Флагом Национального Достоинства предлагают утвердить красно-черный флаг / radiosvoboda.org

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает утвердили Флагом Национального Достоинства стяг из двух полос: темно-красного и черного цветов. Такие же цвета имеет флаг Организации Украинских Националистов, который использовала Украинская Повстанческая Армия.

      Законопроект №2229 также предлагает утвердить Флаг Национального Достоинства знаменем национально-освободительной борьбы украинского народа.

      Читайте также: Бородянский рассказал, что делать с законом о декоммунизации

      Почему стяг ОУН предлагают сделать флагом национального достоинства?

      В пояснительной записке к проекту закона говорится, что красно-черный флаг является одним из символов, которые наряду с государственными символами Украины, указанными в Конституции, используются неофициально, однако имеют почти официальное использование в повседневной жизни.

      В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяге на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет – землю, на которую была пролита эта кровь,
      – объяснили авторы законопроекта.

      Что еще предусматривает законопроект О флаге национального достоинства?

      Флаг Национального Достоинства устанавливается: на зданиях государственных органов, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления в такие дни:

      • 22 января – День Независимости и Соборности Украины,
      • 20 февраля – День Героев Небесной Сотни,
      • 14 марта – День украинского добровольца,
      • 21 мая – День памяти жертв политических репрессий,
      • 23 мая – День Героев,
      • 28 июня – День Конституции Украины,
      • 24 августа – День восстановления Независимости Украины,
      • 14 октября – День создания Украинской Повстанческой Армии,
      • 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.

      Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается Флаг Национального Достоинства.

      Читайте также: Новинский внес в парламент проект об отмене "языкового закона"

      Законопроект также предусматривает порядок поднятия или установления Флага Национального Достоинства, а также ответственность за нарушение его норм. В частности, при одновременном установлении Флаг Национального Достоинства не должен быть выше Государственного Флага Украины.

      прапор ОУН УПА фото
      Использование флагов ОУН во время Праздника Героев во Львове / Фото 24 канала

      История использования флага ОУН:

      • На сегодня стяг ОУН использует ряд украинских националистических организаций и партий, среди которых Конгресс украинских националистов и "Правый сектор" (бывшая УНА-УНСО).
      • Желто-голубые и красно-черные флаги на копьях скрыл на своей картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Илья Репин. Консультантом художника, во время написания этой картины был известный историк украинского казачества Дмитрий Яворницкий.
      • Красно-черные флаги активно использовались украинскими повстанцами во время их борьбы в середине 20-го века. В частности, революционный флаг ОУН можно увидеть в сцене присяги воинов УПА из фильма "Непокоренный".
      • Лента, имитирующая флаг ОУН, присутствует на флаге Ивано-Франковской области.
      • Стяг ОУН активно использовали активисты Евромайдана.
      blog_ava
      Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      сегодня
      70049
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Законодательство УПА
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки
      сегодня , 19:00 Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки
      Анна Брикова 141
      Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?
      сегодня , 18:01 Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?
      Інна Жолобович 204
      Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      сегодня , 17:30 Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      Тетяна Мартинюк 221
      Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      сегодня , 17:00 Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      Блог Соцмережі 244
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сегодня , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 307
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук