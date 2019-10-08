Стяг ОУН предлагают утвердить Флагом Национального Достоинства Украины

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает утвердили Флагом Национального Достоинства стяг из двух полос: темно-красного и черного цветов. Такие же цвета имеет флаг Организации Украинских Националистов, который использовала Украинская Повстанческая Армия.

Законопроект №2229 также предлагает утвердить Флаг Национального Достоинства знаменем национально-освободительной борьбы украинского народа.

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Почему стяг ОУН предлагают сделать флагом национального достоинства?

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что красно-черный флаг является одним из символов, которые наряду с государственными символами Украины, указанными в Конституции, используются неофициально, однако имеют почти официальное использование в повседневной жизни.

В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяге на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет – землю, на которую была пролита эта кровь,

– объяснили авторы законопроекта.

Что еще предусматривает законопроект О флаге национального достоинства?

Флаг Национального Достоинства устанавливается: на зданиях государственных органов, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления в такие дни:

22 января – День Независимости и Соборности Украины,

20 февраля – День Героев Небесной Сотни,

14 марта – День украинского добровольца,

21 мая – День памяти жертв политических репрессий,

23 мая – День Героев,

28 июня – День Конституции Украины,

24 августа – День восстановления Независимости Украины,

14 октября – День создания Украинской Повстанческой Армии,

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается Флаг Национального Достоинства.

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Законопроект также предусматривает порядок поднятия или установления Флага Национального Достоинства, а также ответственность за нарушение его норм. В частности, при одновременном установлении Флаг Национального Достоинства не должен быть выше Государственного Флага Украины.



Использование флагов ОУН во время Праздника Героев во Львове / Фото 24 канала

История использования флага ОУН: