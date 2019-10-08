Стяг ОУН пропонують затвердити Прапором Національної Гідності України

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує затвердили Прапором Національної Гідності стяг з двох смуг: темночервоного і чорного кольорів. Такі ж кольори має стяг Організації Українських Націоналістів, який використовувала Українська Повстанська Армія.

Законопроєкт №2229 також пропонує затвердили Прапор Національної Гідності стягом національно-визвольної боротьби українського народу.

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Чому стяг ОУН пропонують зробити Прапором Національної Гідності?

У пояснювальній записці до проєкту закону мовиться, що червоно-чорний прапор є одним із символів, які поряд з державними символами України, зазначеними в Конституції, використовуються неофіційно, однак мають майже офіційне використання в повсякденному житті.

В сучасній українській історіографії червоно-чорний прапор є символом незламності українського духу, вірності військовим традиціям та присязі на вірність народові України. Червоний колір означає кров, пролиту в боротьбі за волю України, а чорний колір – землю, на яку була пролита ця кров,

– пояснили автори законопроєкту.

Що ще передбачає законопроєкт про Прапор Національної Гідності?

Прапор Національної Гідності встановлюється: на будівлях державних органів України, як центральних, так і місцевих, а також на будівлях органів місцевого самоврядування у такі дні:

22 січня – День Незалежності і Соборності України,

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні,

14 березня – День українського добровольця,

21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій),

23 травня – День Героїв,

28 червня – День Конституції України),

24 серпня – День відновлення Незалежності України,

14 жовтня – День створення Української Повстанської Армії,

6 грудня – День Збройних Сил України.

Крім того, місцеві ради можуть затверджувати перелік додаткових днів, у які встановлюється або піднімається Прапор Національної Гідності.

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Законопроєкт також передбачає порядок підняття або встановлення Прапора Національної Гідності, а також відповідальність за порушення його норм. Зокрема, при одночасному встановленні Прапор Національної Гідності не повинен бути вище від Державного Прапора України.



Використання прапорів ОУН під час Свята Героїв у Львові / Фото 24 каналу

Історія використання прапора ОУН: