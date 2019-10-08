Стяг ОУН пропонують затвердити Прапором Національної Гідності України
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує затвердили Прапором Національної Гідності стяг з двох смуг: темночервоного і чорного кольорів. Такі ж кольори має стяг Організації Українських Націоналістів, який використовувала Українська Повстанська Армія.
Законопроєкт №2229 також пропонує затвердили Прапор Національної Гідності стягом національно-визвольної боротьби українського народу.
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Чому стяг ОУН пропонують зробити Прапором Національної Гідності?
У пояснювальній записці до проєкту закону мовиться, що червоно-чорний прапор є одним із символів, які поряд з державними символами України, зазначеними в Конституції, використовуються неофіційно, однак мають майже офіційне використання в повсякденному житті.
В сучасній українській історіографії червоно-чорний прапор є символом незламності українського духу, вірності військовим традиціям та присязі на вірність народові України. Червоний колір означає кров, пролиту в боротьбі за волю України, а чорний колір – землю, на яку була пролита ця кров,
– пояснили автори законопроєкту.
Що ще передбачає законопроєкт про Прапор Національної Гідності?
Прапор Національної Гідності встановлюється: на будівлях державних органів України, як центральних, так і місцевих, а також на будівлях органів місцевого самоврядування у такі дні:
- 22 січня – День Незалежності і Соборності України,
- 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні,
- 14 березня – День українського добровольця,
- 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій),
- 23 травня – День Героїв,
- 28 червня – День Конституції України),
- 24 серпня – День відновлення Незалежності України,
- 14 жовтня – День створення Української Повстанської Армії,
- 6 грудня – День Збройних Сил України.
Крім того, місцеві ради можуть затверджувати перелік додаткових днів, у які встановлюється або піднімається Прапор Національної Гідності.
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Законопроєкт також передбачає порядок підняття або встановлення Прапора Національної Гідності, а також відповідальність за порушення його норм. Зокрема, при одночасному встановленні Прапор Національної Гідності не повинен бути вище від Державного Прапора України.
Використання прапорів ОУН під час Свята Героїв у Львові / Фото 24 каналу
Історія використання прапора ОУН:
- На сьогодні стяг ОУН використовує низка українських націоналістичних організацій і партій, серед яких Конгрес українських націоналістів і "Правий сектор" (колишня УНА-УНСО).
- Жовто-блакитні та червоно-чорні прапори на списах приховав на своїй картині "Запорожці пишуть листа турецькому султану" Ілля Рєпін. Консультантом художника під час написання цієї картини був відомий історик українського козацтва Дмитро Яворницький.
- Червоно-чорні прапори активно використовувались українськими повстанцями під час їхньої боротьби в середині 20-го століття. Зокрема, революційний прапор ОУН можна побачити у сцені присяги вояків УПА з фільму "Нескорений".
- Стрічка, що імітує прапор ОУН, присутня на прапорі Івано-Франківської області.
- Стяг ОУН активно використовували активісти Євромайдану.
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