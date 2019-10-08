19:31
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
      Вєсті.UA
      21:14, 7 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Стяг ОУН пропонують затвердити Прапором Національної Гідності України

      237 Читать новость на русском
      Прапором Національної Гідності пропонують затвердити червоно-чорний стяг
      Прапором Національної Гідності пропонують затвердити червоно-чорний стяг / radiosvoboda.org

      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує затвердили Прапором Національної Гідності стяг з двох смуг: темночервоного і чорного кольорів. Такі ж кольори має стяг Організації Українських Націоналістів, який використовувала Українська Повстанська Армія.

      Законопроєкт №2229 також пропонує затвердили Прапор Національної Гідності стягом національно-визвольної боротьби українського народу.

      Читайте також: Бородянський розповів, що робитиме з законом про декомунізацію

      Чому стяг ОУН пропонують зробити Прапором Національної Гідності?

      У пояснювальній записці до проєкту закону мовиться, що червоно-чорний прапор є одним із символів, які поряд з державними символами України, зазначеними в Конституції, використовуються неофіційно, однак мають майже офіційне використання в повсякденному житті.

      В сучасній українській історіографії червоно-чорний прапор є символом незламності українського духу, вірності військовим традиціям та присязі на вірність народові України. Червоний колір означає кров, пролиту в боротьбі за волю України, а чорний колір – землю, на яку була пролита ця кров,
      – пояснили автори законопроєкту.

      Що ще передбачає законопроєкт про Прапор Національної Гідності?

      Прапор Національної Гідності встановлюється: на будівлях державних органів України, як центральних, так і місцевих, а також на будівлях органів місцевого самоврядування у такі дні:

      • 22 січня – День Незалежності і Соборності України,
      • 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні,
      • 14 березня – День українського добровольця,
      • 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій),
      • 23 травня – День Героїв,
      • 28 червня – День Конституції України),
      • 24 серпня – День відновлення Незалежності України,
      • 14 жовтня – День створення Української Повстанської Армії,
      • 6 грудня – День Збройних Сил України.

      Крім того, місцеві ради можуть затверджувати перелік додаткових днів, у які встановлюється або піднімається Прапор Національної Гідності.

      Читайте також: Новинський вніс до парламенту проєкт про скасування "мовного закону"

      Законопроєкт також передбачає порядок підняття або встановлення Прапора Національної Гідності, а також відповідальність за порушення його норм. Зокрема, при одночасному встановленні Прапор Національної Гідності не повинен бути вище від Державного Прапора України.

      прапор ОУН УПА фото
      Використання прапорів ОУН під час Свята Героїв у Львові / Фото 24 каналу

      Історія використання прапора ОУН:

      • На сьогодні стяг ОУН використовує низка українських націоналістичних організацій і партій, серед яких Конгрес українських націоналістів і "Правий сектор" (колишня УНА-УНСО).
      • Жовто-блакитні та червоно-чорні прапори на списах приховав на своїй картині "Запорожці пишуть листа турецькому султану" Ілля Рєпін. Консультантом художника під час написання цієї картини був відомий історик українського козацтва Дмитро Яворницький.
      • Червоно-чорні прапори активно використовувались українськими повстанцями під час їхньої боротьби в середині 20-го століття. Зокрема, революційний прапор ОУН можна побачити у сцені присяги вояків УПА з фільму "Нескорений".
      • Стрічка, що імітує прапор ОУН, присутня на прапорі Івано-Франківської області.
      • Стяг ОУН активно використовували активісти Євромайдану.
      blog_ava
      Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
      сьогодні
      52917
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики УПА Законодавство Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      сьогодні , 19:00 Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      Анна Брикова 659
      Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?
      сьогодні , 18:01 Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?
      Інна Жолобович 1010
      Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      сьогодні , 17:30 Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      Тетяна Мартинюк 758
      Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      сьогодні , 17:00 Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      Блог Соцмережі 243
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сьогодні , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 908
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук