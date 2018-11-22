Стэн Ли: как парень из обычной семьи стал "отцом" супергероев Marvel

На его творчестве выросло не одно поколение. Он был культовым создателем комиксов и одним из основателей киновселенной Marvel, талантливым писателем и актером, выдающимся продюсером, сценаристом и редактором. Художник, который стал легендой при жизни и останется ею после смерти – Стэн Ли.

Стэнли Мартин Либер – полное имя создателя известных на весь мир супергероев. Родился он 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке, в семье еврейских иммигрантов румынского происхождения.

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В 1939 году, при посредничестве своего дяди Роби, он стал ассистентом издателя Мартина Гудмена в компании Timely Comics, которую уже в 1960 году переименовали в Marvel Comics. Но потом началась Вторая мировая война и Стэн Ли пошел служить.

В армии заметили талант юного писателя. На протяжении трех лет службы он занимался написанием инструкций и сценариев для учебных фильмов всех видов войск.



Молодой Стэн Ли

Таким образом после службы он стал одним из немногих людей в США, кто сумел получить воинское звание драматурга. После войны Стэн Ли продолжил работать в Timely Comics, где и получил популярность благодаря созданию своих супергероев.

Самыми известными из них на сегодня являются Железный человек, Тор, Человек-паук, Фантастическая четверка, Халк, Люди-Икс и Доктор Стрендж. Многие персонажи были придуманы в соавторстве с художниками и коллегами Стэна – Джеком Кирби и Стивом Дитко.



Создатель персонажей Marvel

И хоть у всех супергероев Стэна есть необычные способности, сам автор всегда говорил, что по его мнению лучшая суперспособность – это удача. Новые супергерои неустанно завоевывали сердца читателей комиксов, их популярность росла каждый день.

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Пиком знаменитости художника стало учреждение в 2008 году киновселенной Marvel и киностудии Marvel Studios, которые отсняли серию супергеройских фильмов и сериалов, основанных на комиксах компании Marvel.

Звездные актеры подписывали многолетние контракты с компанией, которые обязывали их изображать в фильмах известных на весь мир супергероев. Среди них: Роберт Дауни-младший в роли Железного человека, Эдвард Нортон в роли Халка и Крис Хемсворт, исполняющий роль Тора.



Роберт Дауни-младший и Стэн Ли

До 2018 года компания выпустила 20 супергеройских фильмов и уже анонсировала выход трех следующих в 2019 году. Киновселенная Marvel занимает первое место в списке самых прибыльных серий фильмов.

На съемках также не обошлось без знаменитого создателя: Стэн Ли снимался в каждом супергеройском фильме, однако каждый раз в новой роли – от почтальона до обычного прохожего, а в одной из кинокартин даже в роли самого себя.



Стэн Ли снимался в каждом супергеройском фильме

Среди поклонников киновселенной существуют догадки, что на самом деле Стэн Ли является неотъемлемой частью геройского мира и в каждом фильме играет одного персонажа – Всевышнего, который в комиксах является аналогом Бога, он всесильный и его способности не имеют границ.

К сожалению, узнать правду непосредственно от автора фанаты Стэна уже не смогут. Культовый создатель комиксов умер на 95 году жизни, 12 ноября 2018 года.

В течение последнего года у Стэна Ли были серьезные проблемы со здоровьем: трудности со зрением и приступы пневмонии. Для всех фанатов мира Marvel – это настоящая трагедия, так как теперь супергероям предстоит бороться со злом без своего предводителя, который мог бы придумать еще бесчисленное количество новых невероятных сюжетов.

Как молодой Стэн Ли зарабатывал на жизнь – смотрите в программе.