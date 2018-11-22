16:56
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Одна история
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Стэн Ли: как парень из обычной семьи стал "отцом" супергероев Marvel

      Одна история 4 Читати новину українською

      На его творчестве выросло не одно поколение. Он был культовым создателем комиксов и одним из основателей киновселенной Marvel, талантливым писателем и актером, выдающимся продюсером, сценаристом и редактором. Художник, который стал легендой при жизни и останется ею после смерти – Стэн Ли.

      Стэнли Мартин Либер – полное имя создателя известных на весь мир супергероев. Родился он 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке, в семье еврейских иммигрантов румынского происхождения.

      Читайте также: Одна история. Почему издатели боялись публиковать произведения Толкина

      В 1939 году, при посредничестве своего дяди Роби, он стал ассистентом издателя Мартина Гудмена в компании Timely Comics, которую уже в 1960 году переименовали в Marvel Comics. Но потом началась Вторая мировая война и Стэн Ли пошел служить.

      В армии заметили талант юного писателя. На протяжении трех лет службы он занимался написанием инструкций и сценариев для учебных фильмов всех видов войск.

      стен лі
      Молодой Стэн Ли

      Таким образом после службы он стал одним из немногих людей в США, кто сумел получить воинское звание драматурга. После войны Стэн Ли продолжил работать в Timely Comics, где и получил популярность благодаря созданию своих супергероев.

      Самыми известными из них на сегодня являются Железный человек, Тор, Человек-паук, Фантастическая четверка, Халк, Люди-Икс и Доктор Стрендж. Многие персонажи были придуманы в соавторстве с художниками и коллегами Стэна – Джеком Кирби и Стивом Дитко.

      Стен Лі
      Создатель персонажей Marvel

      И хоть у всех супергероев Стэна есть необычные способности, сам автор всегда говорил, что по его мнению лучшая суперспособность – это удача. Новые супергерои неустанно завоевывали сердца читателей комиксов, их популярность росла каждый день.

      Читайте также: Одна история. Как Шарлотта Бронте доказала, что литература – это не только "мужское дело"

      Пиком знаменитости художника стало учреждение в 2008 году киновселенной Marvel и киностудии Marvel Studios, которые отсняли серию супергеройских фильмов и сериалов, основанных на комиксах компании Marvel.

      Звездные актеры подписывали многолетние контракты с компанией, которые обязывали их изображать в фильмах известных на весь мир супергероев. Среди них: Роберт Дауни-младший в роли Железного человека, Эдвард Нортон в роли Халка и Крис Хемсворт, исполняющий роль Тора.

      Стен Лі та Роберт Дауні-молодший
      Роберт Дауни-младший и Стэн Ли

      До 2018 года компания выпустила 20 супергеройских фильмов и уже анонсировала выход трех следующих в 2019 году. Киновселенная Marvel занимает первое место в списке самых прибыльных серий фильмов.

      На съемках также не обошлось без знаменитого создателя: Стэн Ли снимался в каждом супергеройском фильме, однако каждый раз в новой роли – от почтальона до обычного прохожего, а в одной из кинокартин даже в роли самого себя.

      стен лі
      Стэн Ли снимался в каждом супергеройском фильме

      Среди поклонников киновселенной существуют догадки, что на самом деле Стэн Ли является неотъемлемой частью геройского мира и в каждом фильме играет одного персонажа – Всевышнего, который в комиксах является аналогом Бога, он всесильный и его способности не имеют границ.

      К сожалению, узнать правду непосредственно от автора фанаты Стэна уже не смогут. Культовый создатель комиксов умер на 95 году жизни, 12 ноября 2018 года.

      В течение последнего года у Стэна Ли были серьезные проблемы со здоровьем: трудности со зрением и приступы пневмонии. Для всех фанатов мира Marvel – это настоящая трагедия, так как теперь супергероям предстоит бороться со злом без своего предводителя, который мог бы придумать еще бесчисленное количество новых невероятных сюжетов.

      Как молодой Стэн Ли зарабатывал на жизнь – смотрите в программе.

      Теги: Кино История Одна история
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Без корупції немає перемоги: як блогери маніпулюють на користь Порошенка
      сегодня , 15:35 Без корупції немає перемоги: як блогери маніпулюють на користь Порошенка
      Віталій Шабунін 107
      KFC в Доме профсоюзов: из-за чего возник скандал и чем он закончится
      сегодня , 14:56 KFC в Доме профсоюзов: из-за чего возник скандал и чем он закончится
      Євгенія Мазур 357
      Почему он не дешевеет: 5 мифов о собственной добыче газа в Украине
      сегодня , 14:10 Почему он не дешевеет: 5 мифов о собственной добыче газа в Украине
      Яніна Ткачук 536
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сегодня , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 1543
      Фейковая победа
      сегодня , 13:01 Фейковая победа
      Павло Казарін 457
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук