Стен Лі: як хлопець із звичайної родини став "батьком" супергероїв Marvel

На його творчості виросло не одне покоління. Він був культовим творцем коміксів і одним із засновників кіновсесвіту Marvel, талановитим письменником та актором, видатним продюсером, сценаристом і редактором. Митець, який став легендою за життя і залишиться нею після смерті – Стен Лі.

Стенлі Мартін Лібер – повне ім’я творця відомих на весь світ супергероїв. Народився він 28 грудня 1922 року в Нью-Йорку, у сім'ї єврейських іммігрантів румунського походження.

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У 1939 році, за посередництва свого дядька Робі, він став асистентом видавця Мартіна Гудмена у компанії Timely Comics, яку вже у 1960 році перейменували на Marvel Comics. Але згодом почалася Друга світова війна і Стен Лі пішов служити.

У армії помітили талант юного письменника. Впродовж трьох років служби він займався написанням інструкцій та сценаріїв для навчальних фільмів усіх видів військ.



Молодий Стен Лі

Таким чином після служби він став одним з небагатьох людей у США, хто зумів отримати військове звання драматурга. Після війни Стен Лі продовжив працювати у Timely Comics, де й отримав популярність завдяки створенню своїх супергероїв.

Найвідомішими з них на сьогодні є Залізна людина, Тор, Людина-павук, Фантастична четвірка, Халк, Люди-Ікс та Доктор Стрендж. Багато персонажів були вигаданими у співавторстві з художниками та колегами Стена – Джеком Кірбі та Стівом Дітко.



Творець персонажів Marvel

І хоч в усіх супергероїв Стена є надзвичайні здібності, сам автор завжди говорив, що на його думку найкраща суперздібність – це удача. Нові супергерої невпинно завойовували серця читачів коміксів, їх популярність зростала щодня.

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Піком знаменитості митця стало заснування у 2008 році кіновсесвіту Marvel та кіностудії Marvel Studios, які відзняли серію супергеройських фільмів та серіалів, заснованих на коміксах компанії Marvel.

Зіркові актори підписували багаторічні контракти із компанією, які зобов'язували їх зображувати у фільмах відомих на увесь світ супергероїв. Серед них: Роберт Дауні молодший – у ролі Залізної людини, Едвард Нортон – у ролі Халка та Кріс Гемсворт, який виконує роль Тора.



Роберт Дауні молодший та Стен Лі

До 2018 року компанія випустила 20 супергеройських фільмів і вже анонсувала вихід трьох наступних у 2019 році. Кіновсесвіт Marvel займає перше місце в списку найбільш прибуткових серій фільмів.

На зйомках також не обійшлося без знаменитого творця: Стен Лі знімався у кожному супергеройському фільмі, проте щоразу у новій ролі – від листоноші до звичайного перехожого, а в одній із кінокартин навіть у ролі самого себе.



Стен Лі знімався у кожному супергеройському фільмі

Серед прихильників кіновсесвіту існують здогадки, що насправді Стен Лі є невід'ємною частиною геройського світу і в кожному фільмі грає одного персонажа – Всевишнього, який в коміксах є аналогом Бога, він всесильний і його здібності не мають меж.

На жаль, дізнатися правду безпосередньо від автора фанати Стена вже не зможуть.Культовий творець коміксів помер на 95 році життя, 12 листопада 2018 року.

Впродовж останнього року в Стена Лі були серйозні проблеми зі здоров'ям: труднощі з зором та напад пневмонії. Для всіх фанатів світу Marvel – це справжня трагедія, адже тепер супергероям доведеться боротися зі злом без свого ватажка, який міг би придумати ще незліченну кількість нових неймовірних сюжетів.

Як молодий Стен Лі заробляв на життя – дивіться у програмі.