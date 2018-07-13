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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Стоило ли идти на уступки "евробляхерам"?

408 Читати новину українською
Уступки "евробляхерам": за или против
Уступки "евробляхерам": за или против / Фото из открытых источников

Рада приняла в первом чтении два закона о "евробляхах" после третьего дня блокирования правительственного квартала.

Если законы примут во втором чтении, акциз на авто с иностранными номерами будут рассчитывать по специальной формуле. Чем новее авто – тем меньше будет сумма.

Премьер-министр Владимир Гройсман также пообещал водителям "евроблях", что никаких репрессий в отношении них не будет до законодательного урегулирования вопроса. Он лично должен поговорить об этом с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Однако противники "евробляхеров" считают, что это несправедливо в отношении владельцев других автомобилей.

А как Вы думаете нужно ли идти на уступки "евробляхерам"? Участвуйте в дискуссии на сайте 24 – голосуйте, пишите комментарии и делитесь с друзьями.

Переходите по ссылке и голосуйте: Стоило ли идти на уступки "евробляхерам"?

 
Теги: Новости политики Авто Иностранные номера Новости Украины Законодательство
Источник: 24 канал
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