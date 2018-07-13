Стоило ли идти на уступки "евробляхерам"?

Рада приняла в первом чтении два закона о "евробляхах" после третьего дня блокирования правительственного квартала.

Если законы примут во втором чтении, акциз на авто с иностранными номерами будут рассчитывать по специальной формуле. Чем новее авто – тем меньше будет сумма.

Премьер-министр Владимир Гройсман также пообещал водителям "евроблях", что никаких репрессий в отношении них не будет до законодательного урегулирования вопроса. Он лично должен поговорить об этом с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Однако противники "евробляхеров" считают, что это несправедливо в отношении владельцев других автомобилей.

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