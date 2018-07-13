Чи варто було йти на поступки "євробляхарям"?

Рада ухвалила в першому читанні два закони щодо "євроблях" після третього дня блокування урядового кварталу.

Якщо закони приймуть у другому читанні, акциз на авто з іноземними номерами розраховуватимуть за спеціальною формулою. Чим новіше авто – тим меншою буде сума.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пообіцяв водіям "євроблях", що жодних репресій щодо них не буде до законодавчого врегулювання питання. Він особисто має поговорити про це з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Однак противники "євробляхарів" вважають, що це несправедливо щодо власників інших автомобілів.

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