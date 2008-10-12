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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Наслідки землетрусу

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      Наслідки землетрусу

      Попри землетрус, який сколихнув у суботу райони Північного Кавказу, президент Чечні Рамзан Кадиров закликав мешканців прийти на виборчі дільниці.

      Сьогодні у цій республіці, а також низці інших областей Росії проходять місцеві та регіональні вибори. напередодні сильні підземні поштовхи були відчутні по всьому Північному Кавказі, а також країнах Закавказзя. Жертвами землетрусу у Чечні, за уточненими даними стали 12 людей, більше сотні отримали поранення. Стихія пошкодила сотні будівель та конструкцій.
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      Новини за 12 жовтня 2008
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