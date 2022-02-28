Следовательно, из-за ограничений российский рубль обвалился по максимуму. Россиян предупреждают, что это только начало.

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Рублю уже становится плохо. Торги только начались, а национальная валюта агрессоров уже летит в помойку. Сначала рубль упал на 30% по отношению к доллару, а вскоре цена рухнула ниже 41%. И это только начало,

– говорится в сообщении.

Доллар торгуется около 113,5 рублей, а евро – 127 рублей на рынке Forex. Это исторический максимум.

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