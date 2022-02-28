Відтак, через обмеження російський рубль обвалився вщент. Росіян попереджають, що це лише початок.
До теми Наївна самовпевненість: пропагандисти Кремля випадково опублікували статтю про перемогу у війні
Рублю вже стає погано. Торги ледве почались, а національна валюта агресорів вже летить у смітник. Спочатку рубль впав на 30% по відношенню до долара, а незабаром ціна обвалилася нижче 41%. І це тільки початок,
– мовиться в повідомленні.
Долар торгується близько 113,5 рублів, а євро – 127 рублів на ринку Forex. Це історичний максимум.
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